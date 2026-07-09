VNeID có cập nhật, bổ sung mới liên quan đến nhiều loại giấy tờ, người dùng cần biết

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID tiếp tục mở rộng danh mục giấy tờ số, mang đến thêm tiện ích cho người dân.

Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa phát hành bản cập nhật phiên bản 2.2.9 với nhiều thay đổi đáng chú ý, tiếp tục mở rộng các tiện ích phục vụ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng giấy tờ điện tử.

VNeID (Vietnam Electronic Identification) là ứng dụng định danh điện tử do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an phát triển và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng được xây dựng nhằm thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống trên môi trường số, đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.

Hiện nay, VNeID cho phép tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều thông tin khác vào một nền tảng thống nhất. Đây cũng là một trong những nền tảng trọng tâm trong lộ trình phát triển công dân số và chuyển đổi số quốc gia.

Theo nội dung cập nhật mới, phiên bản VNeID 2.2.9 bổ sung ba tính năng đáng chú ý.

Phiên bản mới của VNeID đã bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp vào Ví giấy tờ, đồng thời cập nhật thêm một số tính năng liên quan đến dịch vụ công và hộ chiếu.

Đầu tiên, ứng dụng tích hợp hiển thị Phiếu lý lịch tư pháp trong mục Ví giấy tờ. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác thực và phê duyệt, người dùng có thể tra cứu thông tin ngay trên ứng dụng mà không cần mang theo bản giấy trong những trường hợp được pháp luật cho phép sử dụng giấy tờ điện tử.

Bên cạnh đó, VNeID cũng điều chỉnh bộ câu hỏi đánh giá thủ tục hành chính trong Công an nhân dân nhằm hoàn thiện quá trình tiếp nhận phản hồi của người dân khi sử dụng các dịch vụ công.

Một điểm mới khác là bổ sung chức năng hủy hồ sơ đối với dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông trong nước. Tính năng này giúp người dân chủ động xử lý hồ sơ trong trường hợp có nhu cầu thay đổi hoặc không tiếp tục thực hiện thủ tục đã đăng ký.

Theo định hướng của Bộ Công an, VNeID sẽ tiếp tục được phát triển theo mô hình "siêu ứng dụng", tích hợp ngày càng nhiều dịch vụ và giấy tờ điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch trên môi trường số, góp phần thúc đẩy xây dựng chính phủ số và xã hội số.

Người dùng có thể cập nhật VNeID lên phiên bản 2.2.9 thông qua Google Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với thiết bị iPhone để sử dụng các tính năng mới.