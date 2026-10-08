"VND tăng giá so với USD trong khi loạt đồng tiền khác ở châu Á mất giá"

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ đánh giá đây là kết quả của nỗ lực trong quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá thời gian qua.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

Tại họp báo kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 ngày 7/10, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết tỷ giá là một trọng tâm NHNN theo dõi. Với quy mô xuất nhập khẩu lớn, Việt Nam chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động tiền tệ quốc tế. Nếu tỷ giá biến động bất lợi, áp lực giá từ bên ngoài có thể truyền vào thị trường trong nước.

Theo số liệu ông Quang công bố, VND tăng khoảng 1,12% so với USD. Trong khi đó, chỉ số DXY có thời điểm vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm. Nhiều đồng tiền châu Á và các đồng tiền chủ chốt khác giảm giá khoảng 2–7% so với USD, chẳng hạn như đồng yen Nhật, ringgit Malaysia, peso Philippines, rupiah Indonesia, rupee Ấn Độ, cùng euro, franc Thụy Sĩ, bảng Anh,...

Diễn biến này đặt công tác điều hành trước yêu cầu vừa ổn định thị trường ngoại hối, vừa bảo đảm nguồn vốn cho nền kinh tế. Theo ông Quang, thay đổi chính sách của các ngân hàng trung ương lớn đang tác động đồng thời đến tỷ giá, lãi suất và lạm phát. Việt Nam phải tính đến các tác động đó khi lựa chọn giải pháp điều hành.

Lãnh đạo NHNN cho biết nhu cầu ngoại tệ hợp pháp vẫn được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Cơ quan điều hành kết hợp chính sách tỷ giá linh hoạt với các công cụ tiền tệ khác để giảm tác động từ những cú sốc bên ngoài.

Từ nay đến cuối năm, NHNN tiếp tục kiểm soát các kênh cung ứng tiền, theo dõi giá cả và phối hợp với các bộ, ngành trong điều hành giá hàng hóa do Nhà nước quản lý. Lãi suất được xem xét trong tương quan với tỷ giá để tìm mức cân bằng phù hợp.

Theo lãnh đạo NHNN, việc điều hành lãi suất cũng đang đối mặt với nhiều thách thức khi các ngân hàng trung ương (NHTW) lớn phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát tăng trở lại; một số NHTW đã tăng lãi suất như. Chẳng hạn ngày 16/9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định nâng lãi suất thêm 0,25%, đưa lãi suất quỹ liên bang lên vùng 3,75%-4,00%. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 10/9 quyết định tăng các mức lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm - đây là lần thứ hai ECB tăng lãi suất trong năm 2026. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 18/9 quyết định nâng lãi suất điều hành từ 1% lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm.

Ông Phạm Chí Quang cho rằng với khả năng cao FED sẽ còn một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12, lãi suất của Việt Nam cũng khó nằm ngoài xu hướng toàn cầu. NHNN sẽ cố gắng điều hành duy trì mức hợp lý, cân bằng.