VMP Academy sắp ra mắt hệ thống VAC giúp đánh giá chính xác năng lực quản lý thông qua hành vi cụ thể

Cuối năm 2026, VMP Academy sẽ ra mắt VAC - hệ thống đánh giá năng lực quản lý dựa trên hành vi và công việc thực tế, giúp doanh nghiệp phát triển đội ngũ chuẩn hóa dựa vào dữ liệu.

‏Song song với hoạt động này, VMP Academy đã triển khai khảo sát các chuyên gia L&D tại các doanh nghiệp Việt Nam để có một góc nhìn khách quan về "Thực trạng Xác định Nhu cầu Phát triển Năng lực Quản lý 2026". Dữ liệu từ khảo sát là một trong những nguồn thông tin hữu ích giúp VMP Academy hiểu rõ hơn những khó khăn mà doanh nghiệp đối mặt khi thực hiện xác định nhu cầu phát triển quản lý và mức độ trưởng thành của tổ chức trong hoạt động này.‏

‏Vì sao doanh nghiệp cần đánh giá năng lực quản lý trước khi phát triển?‏

‏Khi một nhà quản lý hoặc đội ngũ chưa đạt kết quả như kỳ vọng, đào tạo thường là một trong những giải pháp được cân nhắc. Tuy nhiên, vấn đề hiệu suất chưa chắc bắt nguồn hoàn toàn từ năng lực.‏

‏Nguyên nhân có thể đến từ quy trình chưa phù hợp, nguồn lực chưa đáp ứng, cách giao việc, cơ chế phối hợp giữa các bộ phận hoặc những yếu tố khác trong môi trường làm việc. Nếu chưa xác định rõ nguyên nhân, việc lựa chọn chương trình đào tạo có thể chưa giải quyết đúng vấn đề.‏

‏Vì vậy, trước câu hỏi ‏"cần đào tạo nội dung gì?", doanh nghiệp cần làm rõ một câu hỏi quan trọng hơn: Đội ngũ quản lý đang thiếu năng lực nào và khoảng cách đó thể hiện như thế nào trong công việc thực tế?‏

‏Việc ‏đánh giá năng lực quản lý‏ ‏giúp tạo thêm dữ liệu để doanh nghiệp nhận diện khoảng cách giữa yêu cầu của công việc và năng lực hiện tại. Đây có thể trở thành cơ sở để lựa chọn giải pháp phù hợp hơn như đào tạo, coaching, phát triển cá nhân hoặc những can thiệp khác liên quan đến công việc.‏

‏VAC - Hệ thống đánh giá năng lực quản lý dựa trên hành vi‏

‏Từ bài toán trên, VMP Academy đang nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống ‏VAC - VMP Assessment Center.‏

‏VAC được định hướng là hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hoạt động ‏ ‏đánh giá năng lực quản lý‏ dựa trên những biểu hiện hành vi và tình huống gắn với công việc thực tế. Thay vì dùng các hình thức đánh giá cảm tính, cách tiếp cận của VAC hướng đến việc xem xét năng lực được thể hiện như thế nào trong quá trình thực hiện vai trò quản lý.‏

‏Mục tiêu của VAC là hỗ trợ doanh nghiệp có thêm dữ liệu để nhận diện ‏ ‏khoảng cách năng lực quản lý‏, từ đó tạo cơ sở cho các quyết định phát triển tiếp theo.‏

‏Hiện VMP Academy chưa công bố chi tiết cấu trúc, phương pháp và cách thức triển khai hệ thống. Những thông tin này dự kiến được giới thiệu cụ thể hơn khi VAC chính thức ra mắt.‏

‏Khảo sát 2026 bổ sung dữ liệu thực tế cho quá trình phát triển VAC‏

‏Trong quá trình hoàn thiện VAC, VMP Academy triển khai khảo sát ‏"Thực trạng Xác định Nhu cầu Phát triển Năng lực Quản lý 2026" ‏nhằm tìm hiểu cách doanh nghiệp hiện nay đang ra quyết định trước các hoạt động đào tạo và phát triển quản lý.‏

‏Khảo sát tập trung vào một số nội dung như nguồn thông tin doanh nghiệp đang sử dụng để ‏‏xác định nhu cầu đào tạo‏, những khó khăn khi nhận diện khoảng cách năng lực, mức độ ứng dụng khung năng lực và đánh giá năng lực, cũng như những công cụ mà đội ngũ HR, L&D đang cần trong quá trình này.‏

‏Nghiên cứu thu thập hai nhóm góc nhìn. Một bên là HR, L&D, Training, Talent Development và những người trực tiếp tham gia vào hoạt động phát triển nhân sự trong doanh nghiệp. Bên còn lại là Trainer, Consultant, Coach và các chuyên gia có kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều tổ chức trong các chương trình phát triển quản lý.‏

‏Việc đối chiếu hai góc nhìn giúp VMP có thêm cơ sở để nhận diện những vấn đề thường xuất hiện trong thực tế và hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường đối với hoạt động đánh giá và ‏phát triển năng lực quản lý.‏

‏Báo cáo thực trạng sẽ cung cấp thêm góc nhìn cho cộng đồng HR và L&D‏

‏Sau khi khảo sát kết thúc, VMP Academy sẽ tổng hợp kết quả và xây dựng ‏báo cáo về thực trạng xác định nhu cầu phát triển năng lực quản lý tại doanh nghiệp năm 2026.‏

‏Báo cáo dự kiến phản ánh cách doanh nghiệp hiện đang tiếp cận hoạt động xác định nhu cầu, những nguồn thông tin thường được sử dụng, mức độ ứng dụng đánh giá năng lực và các khó khăn được ghi nhận trong quá trình thực hiện.‏

‏Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng giúp nhận diện những khoảng trống, nhu cầu hỗ trợ và các công cụ đang được cộng đồng HR, L&D và Training quan tâm khi triển khai hoạt động phát triển quản lý.‏

‏Thông qua báo cáo, VMP Academy kỳ vọng cung cấp thêm một nguồn dữ liệu tham khảo để cộng đồng HR và L&D có thể đối chiếu với thực tế tại doanh nghiệp mình, từ đó có thêm góc nhìn khi xem xét cách xác định nhu cầu, đánh giá năng lực và lựa chọn giải pháp phát triển quản lý phù hợp.‏

‏VAC sẽ được VMP Academy công bố trong giai đoạn tiếp theo‏

‏VMP Academy hiện đang tiếp tục hoàn thiện VAC trước khi chính thức giới thiệu hệ thống tới doanh nghiệp và cộng đồng HR, L&D.‏

‏Khi ra mắt, VMP sẽ công bố cụ thể hơn về định hướng đánh giá, phạm vi ứng dụng và cách VAC hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nhận diện năng lực quản lý cần ưu tiên phát triển.‏

‏VAC cũng là một phần trong định hướng dài hạn của VMP Academy về ‏‏phát triển năng lực quản lý dựa trên công việc thực tế‏, trong đó hoạt động đánh giá được xem là một bước quan trọng để kết nối giữa yêu cầu công việc, năng lực hiện tại và các giải pháp phát triển phù hợp.‏

‏Thông tin chính thức về VAC sẽ được VMP Academy cập nhật trong giai đoạn tiếp theo.‏

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