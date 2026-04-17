V.League xuất hiện "cú quay xe" ly kỳ: HLV mới rời đội chỉ sau 2 ngày, HLV cũ được cầu thủ xin ở lại

Theo tìm hiểu, HLV Trần Minh Chiến và trợ lý Phan Như Thuật đã có mặt tại CLB Đà Nẵng trong 2 ngày 15 và 16/4 để chờ tiếp quản công việc. Tuy nhiên cuối cùng, đội chủ sân Chi Lăng lại chọn giữ lại HLV Lê Đức Tuấn.

HLV Trần Minh Chiến không nhận ghế HLV trưởng CLB Đà Nẵng như kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, ông Vũ Nam Thắng sẽ thôi giữ ghế chủ tịch CLB, nhường vị trí lại cho ông Nguyễn Huy Tài. Đội bóng mời ông Yusuke Adachi về giữ ghế Giám đốc kỹ thuật, còn HLV Lê Đức Tuấn rời đi để HLV Trần Minh Chiến về thay. Trong đợt thay đổi nhân sự này, cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng cũng xuất hiện với vai trò hỗ trợ cho tân chủ tịch đội bóng.

Việc mời HLV Trần Minh Chiến về chính là đề xuất của ông Văn Sỹ Hùng. Thế nhưng bất ngờ xảy ra khi các cầu thủ CLB Đà Nẵng đồng loạt xin loạt xin HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục cầm quân, ít nhất là đến trận gặp CLB Nam Định ở vòng 19 vào cuối tuần này.

Và càng bất ngờ hơn khi lãnh đạo CLB Đà Nẵng lại… đồng ý với đề xuất này. Đồng thời, đề nghị HLV Trần Minh Chiến chờ thêm ít ngày. Tuy nhiên cuối cùng, cả HLV Trần Minh Chiến và trợ lý Phan Như Thuật đều không ý. Cả hai quyết định rời đi chỉ sau 2 ngày có mặt tại Đà Nẵng.

HLV Lê Đức Tuấn vẫn được các cầu thủ tín nhiệm.

Hiện tại sau 18 vòng, CLB Đà Nẵng đang đứng cuối bảng với 12 điểm, kém PVF-CAND 1 điểm, kém Thanh Hóa 4 điểm. Giải đấu chỉ còn 8 vòng và đội bóng sông Hàn không còn nhiều thời gian để cứu vãn tình hình.

Mùa trước, CLB Đà Nẵng cũng chật vật trụ hạng. Họ xếp thứ 13 chung cuộc và sau đó thắng CLB Bình Phước (á quân giải hạng Nhất) ở trận play-off.