Từ chối thổi phạt đền cho Xuân Son, trọng tài V.League bị VFF "treo còi"

Theo đó, trọng tài Nguyễn Trung Kiên B sẽ không được phân công làm nhiệm vụ tại vòng 19 V.League 2025/26. Trước đó, Ban trọng tài VFF đã xem xét kỹ tình huống ở trận đấu giữa Nam Định và HAGL ở vòng 18 vào tối 11/4, và đi đến xác định rằng trọng tài chính đã mắc sai lầm.

Tình huống diễn ra ở phút 75 khi Xuân Son ngã trong vòng cấm HAGL. Băng quay chậm cho thấy trung vệ Quang Kiệt đã có tác động từ phía sau. Thậm chí, tay của cầu thủ HAGL còn đưa ra trước người Xuân Son để giữ tiền đạo này lại.

Tuy nhiên mặc dù có sự hỗ trợ của VAR, trọng tài Nguyễn Trung Kiên B lại quyết định không thổi phạt đền cho CLB Nam Định. Tỉ số khi ấy đang là 1-1, và trớ trêu thay, 6 phút sau HAGL ghi bàn để giành thắng lợi 2-1 chung cuộc.

Xuân Son bình luận thể hiện sự tức giận về tình huống trọng tài không thổi phạt đền.

LĐBĐ thế giới FIFA quy định các án phạt cho trọng tài không được công khai. Thông thường, những trọng tài mắc sai sót sẽ không được Ban trọng tài VFF phân công làm nhiệm vụ, với số trận phải nghỉ tùy theo mức độ sai sót.

Tổ trọng tài trận này ngoài trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên B còn có trợ lý biên Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Trung Thiện, cùng trọng tài thứ tư Võ Hoài Thương. Phòng VAR có trọng tài Đỗ Anh Đức và Nghiêm Bá Trí.

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên B dù có VAR nhưng vẫn quyết định không thổi phạt đền.

Với CLB Nam Định, trận thua vừa qua khiến đội bóng này bị ngắt mạch 4 trận toàn thắng kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại. Sau 18 vòng, Xuân Son và đồng đội hiện có 24 điểm, xếp thứ 7.

Trong khi đó, thắng lợi quan trọng trước Nam Định giúp HAGL vượt qua CLB Thanh Hóa để leo lên xếp hạng 11. Đội bóng này có 18 điểm, hơn Thanh Hóa 2 điểm và hơn vị trí thứ 13 (phải đá trận play-off để trụ hạng) của PVF-CAND tới 5 điểm.