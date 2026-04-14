Hành xử phản cảm với trọng tài, HLV châu Âu bị VFF phạt nặng, đội nhì bảng V.League gặp khó

Trong buổi họp sáng nay (14/4), Ban kỷ luật VFF quyết định ra án phạt 20 triệu đồng, cấm làm nhiệm vụ 4 trận tiếp theo với HLV Velizar Popov của CLB Thể Công.

HLV Popov vi phạm nghiêm trọng điều 58 và 40 của Quy định kỷ luật do VFF ban hành. Phản ứng quá mức nên bị trọng tài xử lý cảnh cáo, sau khi bị xử lý tiếp tục tái phạm thể hiện thái độ quá kích (ném thẻ).

Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút liền 2 thẻ vàng cho HLV Popov.

Mọi việc bắt nguồn từ những phút bù giờ hiệp 2 trận đấu giữa Thể Công và Thanh Hóa vào tối qua (10/4). Wesley Nata (Thể Công) bị Thanh Nam (Thanh Hóa) phạm lỗi, nhưng trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn sau khi xem VAR quyết định không rút thẻ. Ông nhận định trước đó Nhâm Mạnh Dũng đã phạm lỗi với Trịnh Văn Lợi để tạo ra tình huống Nata có bóng.

Điều này khiến HLV Popov nổi nóng. Và rồi ngay sau tình huống này, Wesley Nata lại bị Thanh Nam phạm lỗi tiếp. Lần này trọng tài rút thẻ vàng phạt cầu thủ Thanh Hóa nhưng có vẻ như ông Popov cho rằng quyết định đó vẫn là nhẹ tay nên lao tới sát đường biên để phản ứng.

Thậm chí ngay cả cầu thủ của Thanh Hóa là Rimario cũng phải chạy đến giữ chiến lược này lại để hạ hỏa. Trọng tài chính rút thẻ vàng phạt HLV này, khiến ông càng bức xúc. Không rõ HLV Popov đã nói gì, nhưng chỉ 3 giây sau, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn lại rút tiếp một thẻ vàng nữa, đồng nghĩa với một thẻ đỏ.

HLV Popov sau đó tháo thẻ tác nghiệp đeo trên cổ và ném đi với vẻ mặt đầy giận giữ.

HLV Popov ném thẻ làm nhiệm vụ.

Trong bối cảnh V.League chỉ còn 8 vòng, việc HLV Popov bị cấm chỉ đạo 4 trận khiến CLB Thể Công gặp phải tổn thất không nhỏ. Đội bóng này hiện đang xếp nhì bảng với 38 điểm, kém đội đầu bảng CAHN 7 điểm.

Án phạt này sẽ khiến chiến lược gia người Bulgaria vắng mặt ở các trận gặp HAGL, Đà Nẵng, Ninh Bình và Hà Tĩnh. Phải đến trận gặp Nam Định vào ngày 17/5, ông Popov mới có thể trở lại cabin huấn luyện của CLB Thể Công.