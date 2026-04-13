Sau trận thua 14 bàn, tuyển Việt Nam chơi kiên cường, thu về bài học quý khi tái đấu đội bóng châu Âu

Cách đây ít ngày, tuyển futsal U19 Việt Nam đã để thua 0-14 trước tuyển futsal U19 Nga. Tới chiều nay (13/4), hai đội có trận tái đấu. Và lần này, thế trận hợp lý hơn đã giúp đội chủ nhà Việt Nam không còn phải chịu nhiều bàn thua như trước.

Ngay từ những phút đầu, U19 Nga nhập cuộc đầy chủ động, liên tục gây sức ép. Sau khoảng 7 phút, U19 Việt Nam dần lấy lại thế trận và chơi cân bằng hơn. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 15 khi đội khách khai thông bế tắc. Trước khi hiệp 1 khép lại, U19 Nga kịp ghi thêm bàn để dẫn 2-0. Đáng chú ý, cả hai đội đều có cơ hội từ lỗi tổng hợp thứ 6 nhưng không thể tận dụng.

Tuyển futsal U19 Việt Nam chơi nỗ lực trong trận tái đấu U19 Nga.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. U19 Nga thậm chí còn một lần đưa bóng dội cột dọc, trong khi U19 Việt Nam cũng nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Dù vậy, sự khác biệt về đẳng cấp dần được thể hiện rõ ở nửa cuối trận khi đội khách tái lập thế áp đảo và có thêm bàn thắng thứ 3.

Phút 35, U19 Việt Nam có cơ hội rõ rệt nhất nhưng đáng tiếc bóng đã bị phá ngay trên vạch vôi khi thủ môn đối phương đã bị đánh bại. Không thể ghi bàn, đội chủ nhà buộc phải mạo hiểm chơi power-play ở những phút cuối.

Tuy nhiên, canh bạc này nhanh chóng phản tác dụng. Trong vòng chưa đầy 30 giây cuối trận, U19 Nga liên tiếp ghi thêm 2 bàn vào lưới trống, khép lại chiến thắng đậm 5-0.

Thất bại này khiến U19 futsal Việt Nam toàn thua sau 2 lượt trận, với tổng tỉ số 0-19. Dù kết quả rất cách biệt, đây vẫn được xem là trải nghiệm quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, trong bối cảnh futsal trẻ Việt Nam không có nhiều cơ hội cọ xát quốc tế.