V.League vòng áp chót: HAGL khiến Hà Nội FC bật khỏi top 3, lộ diện 3 đội đua trụ hạng ở vòng cuối

Kịch tính nhất loạt trận tối nay (31/5) là cuộc đấu giữa HAGL và Hà Nội. Đội chủ nhà cần một chiến thắng để trụ hạng sớm, trong khi đội khách cũng buộc phải có 3 điểm để giữ vững vị trí trong top 3.

Đỗ Hoàng Hên mở màn đại tiệc bàn thắng trên sân Pleiku bằng tình huống mở tỉ số ở phút 40. Tuy nhiên, HAGL sau đó đã bất ngờ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2.

Hoàng Hên không thể ngờ đội bóng của anh lại thua ngược đau đớn sau khi dẫn trước.

Phút 60, tài năng trẻ Gia Bảo bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang vào trong, khiến Thành Chung đá phản lưới nhà. Đến phút 80, lại là Gia Bảo tỏa sáng khi vượt qua Xuân Mạnh rồi cứa lòng gọn gàng đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn. Và rồi tới phút 90+1, Gabriel tận dụng triệt để tình huống phản công để ấn định thắng lợi 3-1 cho HAGL.

Kết quả này giúp đội bóng Phố núi chính thức trụ hạng với 26 điểm sau 25 vòng. Trong khi đó, Hà Nội mất vị trí trong top 3, do ở trận đấu cùng giờ Ninh Bình thắng Thanh Hóa với tỉ số 2-0.

Sau vòng này, đội bóng cố đô có 48 điểm, hơn Hà Nội FC 3 điểm, đồng thời chỉ còn kém đội nhì bảng Thể Công 3 điểm. Ninh Bình FC vẫn còn hi vọng giành ngôi á quân nếu ở vòng cuối họ thắng trận, còn Thể Công thua hoặc hòa. Khi ấy, vị trí trong top 2 sẽ giúp Hoàng Đức và đồng đội được dự AFC Champions League Two mùa sau.

Gia Bảo tỏa sáng rực rỡ để giúp HAGL chính thức trụ hạng.

Với nhóm đua trụ hạng, dù thua trận nhưng Thanh Hóa với 25 điểm sau 25 vòng cũng đã ở vị trí an toàn. Cuộc đua giờ chỉ còn xoay quanh 3 đội PVF-CAND, Becamex TP.HCM và Đà Nẵng.

Sau vòng 25, cả 3 đội này đều có 21 điểm, khi Becamex TP.HCM thua CLB CAHN 1-2, Đà Nẵng hòa Hà Tĩnh 0-0, còn PVF-CAND thắng Hải Phòng 3-1.

PVF-CAND giờ đây có thể tự định đoạt số phận của mình.

PVF-CAND tạm thời phải xếp cuối sau vòng này, bởi theo điều lệ giải, khi mùa giải chưa kết thúc, thứ hạng của các đội tạm thời dựa vào hiệu số bàn thắng.

Tuy nhiên nếu hết vòng 26 cả 3 đội vẫn bằng điểm, Becamex TP.HCM mới là đội xếp cuối bảng và bị xuống hạng. Trong khi đó, PVF-CAND đứng thứ 13 và chơi trận play-off với Bắc Ninh FC (á quân giải hạng Nhất), còn Đà Nẵng xếp thứ 12, trụ hạng an toàn.

Nguyên nhân là bởi ở bảng xếp hạng toàn giải, ban tổ chức ưu tiên xét thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm trước. Khi ấy, Đà Nẵng xếp trên 2 đội còn lại nhờ thành tích thắng 3, hòa 1, PVF-CAND đứng ở vị trí kế tiếp (thắng 1, hòa 1, thua 2), còn Becamex TP.HCM thua 3, hòa 1 nên phải xếp cuối.

Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 7/6 tới, PVF-CAND sẽ gặp SLNA, Đà Nẵng đọ sức với Thanh Hóa, còn Becamex TP.HCM đón tiếp HAGL trên sân nhà.

Kết quả vòng 25 V.League 2025/26 Hà Tĩnh 0-0 Đà Nẵng CA TP.HCM 1-1 Thể Công PVF-CAND 3-1 Hải Phòng CAHN 2-1 Becamex TP.HCM Thanh Hóa 0-2 Ninh Bình Nam Định 3-0 SLNA HAGL 3-1 Hà Nội