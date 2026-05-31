Một cầu thủ Đông Nam Á bất ngờ được thưởng 1 triệu euro nhờ PSG vô địch Champions League

Cách đây ít ngày, thông tin PSG sẽ thưởng 1 triệu euro cho mỗi cầu thủ, bất kể người đá chính hay dự bị, nếu vô địch Champions League 2025/26 khiến dư luận quốc tế xôn xao. Đây là điều hiếm gặp trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, bởi việc chia thưởng thường được phân theo cấp bậc dựa vào mức độ đóng góp cho thành tích chung.

Nhờ vậy, dù mới tới PSG Dro Fernandez từ tháng 1/2026 và ra sân 1 lần cho đội bóng này tại Champions League, tài năng trẻ Dro Fernandez vẫn bỏ túi 1 triệu euro (khoảng 30,6 tỷ đồng). Đây thực sự là mức thu nhập vượt trội so với các cầu thủ trẻ đồng trang lứa.

Dro Fernandez mới ký hợp đồng 4 năm với PSG ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Dro Fernandez sinh năm 2008, có bố là người Tây Ban Nha, mẹ là người Philippines và hiện sở hữu cả hai quốc tịch trên. Tiền vệ này trưởng thành từ lò La Masia trứ danh của Barcelona, nhưng bất ngờ chuyển tới PSG sau khi tròn 18 tuổi.

Trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Dro Fernandez hiện được định giá 10 triệu euro, tức khoảng gần 310 tỷ đồng.

Cầu thủ này đủ điều kiện khoác áo cả tuyển Tây Ban Nha và Philippines. Trước đó, Dro Fernandez đã liên tục được gọi lên các đội trẻ Tây Ban Nha, từ U15 tới U19 trong suốt 4 năm qua.

Trong màu áo PSG, Dro Fernandez được trọng dụng hơn so với ngày ở Barca. Nửa đầu mùa giải 2025/26, tiền vệ sinh năm 2008 chỉ có 4 lần được ra sân ở La Liga. Trong khi đó, từ ngày sang PSG, Dro Fernandez đã được chơi 12 trận tại Ligue 1, ghi 1 bàn thắng.

Với PSG, chức vô địch Champions League vừa đạt được dự tính giúp đội bóng này bỏ túi hơn 150 triệu euro. Đây là số tiền thu được sau hành trình cả mùa giải, gồm các khoản: phí tham dự, tiền thưởng trận thắng và hòa, thưởng khi góp mặt ở các vòng loại trực tiếp và thưởng vô địch.