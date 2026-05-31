Tuyển thủ Việt Nam 40 tuổi vẫn cùng Công Phượng lập chiến tích, sáng cửa xô đổ kỷ lục V.League

"Thực sự mình vẫn còn rất máu, rất quyết tâm thi đấu và hi vọng có thể tiếp tục cống hiến cho Đồng Nai khi đội lên V.League ở mùa giải tới". Đó là chia sẻ của thủ môn Bùi Tấn Trường sau khi anh cùng các đồng đội lên ngôi vô địch giải hạng Nhất vào tối qua (30/5).

Trên sân nhà, CLB Đồng Nai đã có được thắng lợi 3-0 trước Long An, qua đó giành cúp sớm 1 lượt trận. Sau 21 vòng đấu, Tấn Trường và đồng đội có được 50 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm. Chức vô địch này cũng mang về tấm vé thăng hạng lên V.League mùa sau cho CLB Đồng Nai.

Trong khi đó với thủ môn Tấn Trường, anh tiếp tục cho thấy sự bền bỉ của mình dù đã bước sang tuổi 40. Suốt mùa giải qua, thủ thành này vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng Đồng Nai. Sau 21 trận, CLB này chỉ phải chịu 13 bàn thua, thấp nhất giải.

Và ở thời điểm không ít cổ động viên nghĩ rằng Tấn Trường sẽ nghỉ ngơi, anh không ngần ngại tuyên bố vẫn tràn đầy quyết tâm trở lại V.League.

Tấn Trường cùng gia đình ăn mừng chức vô địch giải hạng Nhất 2025/26.

Cách đây đúng 20 năm, Tấn Trường được đôn lên đội một Đồng Tháp, bắt đầu được hít thở bầu không khí của môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Tới năm 2019, anh chia tay CLB Bình Dương và tưởng như đã lựa chọn giải nghệ. Tuy nhiên bước ngoặt xảy đến ở giữa mùa giải 2020 khi thủ môn này được CLB Hà Nội chiêu mộ.

Trở lại sau nửa mùa giải nghỉ ngơi, nhưng Tấn Trường không mất nhiều thời gian để tìm lại phong độ. Thậm chí, màn trình diễn ấn tượng cùng đội bóng Thủ đô còn giúp anh được trở lại tuyển Việt Nam trong giai đoạn 2020-2022.

Đến tháng 3/2024, Tấn Trường rời Hà Nội tới Bình Phước (tên cũ của CLB Đồng Nai hiện tại). Có lẽ không ít khán giả tin rằng việc xuống thi đấu ở giải hạng Nhất sẽ là nơi để thủ môn này “dưỡng già”. Tuy nhiên với tuyên bố mới nhất, Tấn Trường hoàn toàn có khả năng tiếp tục góp mặt tại V.League, thậm chí phá kỷ lục giải đấu.

Tấn Trường từng trở lại ĐTQG ở tuổi 34 (năm 2020), sau đó là trụ cột ở giai đoạn cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 (tháng 6/2021).

Kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân tại V.League hiện đang thuộc về Huỳnh Kesley Alves. Tiền đạo Việt kiều này chơi trận cuối cùng ở V.League vào ngày 19/11/2022. Khi ấy, anh 40 tuổi 331 ngày.

Trong khi đó, Tấn Trường sinh ngày 19/2/1986. Nếu tiếp tục gắn bó với CLB Đồng Nai ở mùa sau và được ra sân trong giai đoạn 2, thủ thành người Đồng Tháp sẽ chính thức xác lập kỷ lục mới tại V.League.

Hiện tại, sau 20 năm thi đâu, thủ môn này đã giành được 3 chức vô địch V.League, 5 Cúp Quốc gia, 4 Siêu cúp Quốc gia và 2 lần vô địch hạng Nhất.