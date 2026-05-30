Tuyển Việt Nam rơi vào thế khó chưa từng có, nguy cơ thiệt quân ở ASEAN Cup vì giải châu Á

Mới đây, lịch thi đấu vòng play-off AFC Champions League Elite 2026/27 đã được ấn định. Những lá thăm may rủi đưa CLB CAHN đối đầu với Adelaide United.

Theo lịch, hai đội sẽ chỉ gặp nhau 1 trận duy nhất tại Australia để tranh vé dự vòng bảng. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 11/8, trùng với thời điểm tuyển Việt Nam đang dồn sức tham dự AFF ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam có thể sẽ bị phân tán lực lượng trong quá trình dự ASEAN Cup 2026.

Cụ thể, các trận đấu tại vòng bảng của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 7/8. Sau đó, các đội được nghỉ 1 tuần và trở lại thi đấu vòng bán kết bắt đầu từ ngày 15/8.

Điều đó có nghĩa, nếu CLB CAHN muốn có lực lượng mạnh nhất để tranh vé dự AFC Champions League Elite 2026/27, họ sẽ phải triệu tập các cầu thủ từ ĐTQG quay trở lại CLB. Khi ấy, những cái tên như Đình Bắc, Quang Hải, Văn Hậu, Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Trọng, Minh Phúc… có khả năng phải về hội quân cùng CLB, rồi bay sang Australia thi đấu, rồi quay trở lại ĐTQG.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam không trùng với ngày CLB CAHN thi đấu, nhưng lịch trình kể trên có thể tác động không nhỏ đến nền tảng thể lực của các cầu thủ, cùng với đó là nguy cơ chấn thương ở một trận đấu sống còn. Đó là chưa kể đến việc thiếu vắng nhiều quân số như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch rèn quân của tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng bán kết.

Đây sẽ là bài toán nan giải với HLV Kim Sang-sik và cả HLV Polking. Và chưa rõ liệu các bên có tìm ra được phương án ổn thỏa hay không.

HLV Kim Sang-sik đối mặt với bài toán khó.

Trong lịch sử tham dự giải vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam chưa bao giờ gặp phải cảnh tương tự. Tuy nhiên, câu chuyện này từng xảy ra với tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2024.

Khi ấy, Suphanat Mueanta, Pansa Hemviboon và Seksan Ratree đã phải bay về nước để khoác áo CLB Buriram United đá Cúp FA Thái Lan, trước khi quay lại tập trung cùng ĐTQG dự vòng bán kết. Điều này là bởi ASEAN Cup không thuộc FIFA Days nên các CLB không bắt buộc phải nhả quân.