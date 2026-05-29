CLB V.League chiêu mộ trung vệ được định giá 20 tỷ, từng giành cúp châu Á, 3 lần vô địch Australia?

Theo tìm hiểu, CLB Hà Nội nhiều khả năng sẽ chiêu mô trung vệ Daniel Hall, cầu thủ vừa giành chức vô địch A-League (giải VĐQG Australia) cùng Auckland FC.

Daniel Hall sinh năm 1999, cao 1m84, có hai quốc tịch Australia và Fiji. Mùa giải vừa qua, trung vệ này chơi 29 trận tại A-League, với tổng cộng 2.599 phút thi đấu, trung bình 89,6 phút/trận.

Đáng chú ý, dù là trụ cột trong hành trình lên ngôi của Auckland FC nhưng Daniel Hall chỉ phải nhận 4 thẻ vàng trong suốt mùa giải. Điều này phần nào cho thấy trình độ và phong cách thi đấu đĩnh đạc của cầu thủ 27 tuổi này.

Daniel Hall đã có tới 3 lần vô địch A-League.

Trong quá khứ, Daniel Hall từng 2 lần vô địch A-League trong màu áo Central Coast Mariners ở các mùa giải 2022/23 và 2023/24. Đặc biệt, trung vệ này còn cùng Central Coast Mariners lên ngôi tại AFC Cup mùa 2023/24.

Hiện tại, Daniel Hall được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 650 nghìn euro (xấp xỉ 20 tỷ đồng). Đây cũng đang là mức định giá cao nhất mà trung vệ này đạt được, qua đó khẳng định anh đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ. Điều này khác biệt với không ít ngoại binh mà CLB Hà Nội từng chiêu mộ, khi họ có hồ sơ khá đẹp, từng thi đấu cho một vài đội bóng danh tiếng, nhưng khi tới Việt Nam đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Daniel Hall trong màu áo Central Coast Mariners.

Việc HLV Harry Kewell đưa một trung vệ đồng hương Australia tới CLB Hà Nội vào thời điểm này là điều không bất ngờ. Đồng thời, việc tới V.League cũng hứa hẹn mang tới cho Daniel Hall nguồn thu nhập tốt hơn so với A-League. Đây là điều từng được Stefan Mauk của CLB CAHN thừa nhận cách đây ít lâu.

Đáng chú ý, hợp đồng giữa Daniel Hall và Auckland FC sẽ đáo hạn vào ngày 30/6 tới. Điều đó đồng nghĩa với việc trung vệ này có thể gia nhập CLB Hà Nội theo dạng chuyển nhượng tự do.

Sự có mặt của Daniel Hall sẽ giúp đội bóng Thủ đô tăng cường sức mạnh hàng thủ, góp phần giảm bớt gánh nặng cho Thành Chung, Duy Mạnh, Anh Tiệp… Và nếu trung vệ sinh năm 1999 thành công tại V.League, rất có thể sẽ có thêm nhiều cầu thủ khác từ Australia tới Việt Nam thi đấu trong tương lai.