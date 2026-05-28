Hot boy HAGL và sao trẻ U23 Việt Nam lỡ hẹn với giải Đông Nam Á vì vấn đề xuất phát từ V.League

Theo đó, Trần Gia Bảo và Nguyễn Lê Phát sẽ không thể cùng U19 Việt Nam sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á. Nguyên nhân là bởi đội bóng chủ quản của hai cầu thủ này đang bước vào giai đoạn nước rút tại V.League, vì thế họ cần có đủ những nhân sự quan trọng.

Trần Gia Bảo đã có 20 lần ra sân cho HAGL ở V.League 2025/26, ghi 1 bàn thắng. Dù chỉ có 1 lần đá chính, chơi 468 phút, trung bình 23,4 phút/trận, nhưng cầu thủ sinh năm 2008 được xem là phương án thay người chiến lược của đội bóng Phố núi.

Sau 24 vòng đấu, HAGL hiện có 23 điểm, xếp thứ 11 và chỉ hơn vị trí thứ 13 (phải đá trận play-off trụ hạng) có 3 điểm. Đội bóng này vẫn chưa an toàn và hoàn toàn có thể tụt hạng nếu chơi không tốt ở 2 vòng cuối.

Trần Gia Bảo lỡ hẹn với giải U19 Đông Nam Á 2026.

Trong khi đó, Nguyễn Lê Phát đã trở lại sau chấn thương vai và được CLB Ninh Bình điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu ở 3 vòng gần nhất. Tiền vệ này được ra sân 12 phút ở trận gặp Hải Phòng tại vòng 22 diễn ra hôm 9/5 vừa qua.

Cũng giống Gia Bảo, dù chưa có nhiều cơ hội đá chính nhưng Lê Phát được xem là nhân tố dự phòng quan trọng. Hiện tại, CLB Ninh Bình đang trong cuộc đua vào top 3 đầy căng thẳng. Đội bóng này cùng có 45 điểm với CLB Hà Nội, nhưng nếu vẫn bằng điểm nhau cho đến hết mùa sẽ xếp dưới do thua thành tích đối đầu (ghi được ít bàn thắng trên sân khách hơn).

Lê Phát là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch SEA Games 33 và U23 châu Á 2026.

Với U19 Việt Nam, sau chuyến tập huấn Nhật Bản, đội trở về Hà Nội ít ngày rồi di chuyển vào TP.HCM vào hôm qua (27/5). Từ đây, thầy trò HLV Yukata Ikeuchi sẽ bay sang Jakarta, Indonesia.

U19 Việt Nam mở màn giải U19 Đông Nam Á 2026 với trận gặp U19 Timor Leste vào ngày 1/6. Sau đó, đội sẽ lần lượt chạm trán U19 Myanmar (4/6) và U19 Indonesia (7/6). Theo điều lệ giải, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ có vé vào bán kết.