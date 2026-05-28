Trò cũ HLV Park Hang-seo bị VFF phạt nguội, treo giò đến hết giải vì phạm lỗi thô bạo

Theo đó, Ban kỷ luật VFF vừa đưa ra án phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với cầu thủ Nguyễn Hữu Tuấn (CLB Đồng Nai) do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ đối phương trong trận đấu giữa CLB TP.HCM VÀ CLB Đồng Nai hôm 22/5 vừa qua.

Với việc giải hạng Nhất 2025/26 chỉ còn 2 vòng, án phạt trên khiến trung vệ từng lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo phải kết thúc sớm mùa giải năm nay.

Tình huống phạm lỗi thô bạo của Hữu Tuấn. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Tình huống diễn ra ở phút 15, khi hai đội chạm trán tại vòng 20 giải hạng Nhất 2025/26 trên sân Bà Rịa. Trong nỗ lực truy cản bóng, Hữu Tuấn đã đạp thẳng gầm giày vòng vùng cẳng chân cầu thủ Đào Tấn Lộc.

Cú đạp mạnh khiến tiền vệ CLB TP.HCM không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân. Thậm chí, Đào Tấn Lộc sau đó không thể tự đi lại mà phải nhờ người khác cõng.

HLV Minh Phương lo lắng khi thấy Đào Tấn Lộc chấn thương. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Tuy nhiên, trọng tài chính Nguyễn Văn Phúc lại chỉ rút thẻ vàng cho pha phạm lỗi nguy hiểm này. Khi ấy, tỉ số trận đấu đang là 0-0, và nếu bị mất người sớm, đội khách có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. CLB Đồng Nai thoát thẻ đỏ và cuối cùng thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Công Phượng ở phút 77.

Thắng lợi này giúp Đồng Nai có 47 điểm sau 20 vòng, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm. Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 2 vòng, đội bóng của Hữu Tuấn sẽ vô địch sớm và giành vé thăng hạng nếu đánh bại được CLB Long An trên sân nhà vào ngày 30/5 tới.