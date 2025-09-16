V.League có thay đổi bất ngờ vì một CLB Việt Nam bỏ giải, đội Công Phượng vướng mối lo lớn

Ngay trước thềm mùa giải 2025/26, CLB Hòa Bình gây sốc khi gửi đơn xin rút lui khỏi Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia. Quyết định đột ngột này lập tức kéo theo hàng loạt hệ lụy, khiến VFF và VPF phải điều chỉnh cả cơ cấu giải lẫn số suất lên xuống hạng.

CLB Hòa Bình (áo xanh dương) bất ngờ bỏ giải khiến mọi thứ xáo trộn.

Việc Hòa Bình bỏ giải khiến Giải Hạng Nhất 2025/26 chỉ còn 12 đội tham dự thay vì 13 như kế hoạch ban đầu. Ban tổ chức buộc phải tổ chức lại lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu, đồng thời điều chỉnh cả hệ thống Cúp Quốc gia, khi Khánh Hòa được đặc cách vào vòng 1/8 thay vì phải đá vòng sơ loại với Hòa Bình.

Quan trọng hơn, số suất lên xuống hạng giữa các giải đấu chuyên nghiệp cũng thay đổi. Ban đầu, Giải Hạng Nhất dự kiến có 2 suất lên và 2 suất xuống. Nhưng sau khi Hòa Bình rút lui, VFF đã thông qua phương án mới.

Cụ thể, V.League 2025/26 chỉ còn 1,5 suất xuống hạng; Hạng Nhất có 1,5 suất lên hạng (một suất trực tiếp, nửa suất đá play-off, kèm điều kiện CLB phải đáp ứng đủ tiêu chí cấp phép) và 1 suất xuống hạng; Giải hạng Nhì 2026 sẽ có 3 suất thăng hạng để đảm bảo quy hoạch số lượng CLB.

Công Phượng và đồng đội từng nếm trái đắng khi thua trận play-off.

Những thay đổi này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Cuộc đua lên hạng sẽ trở nên khó nhằn hơn với đội á quân hạng Nhất khi họ phải chơi trận play-off với đội xếp thứ 13 tại V.League.

Mùa trước, CLB Bình Phước (giờ đổi tên thành CLB Đồng Nai) của Công Phượng từng nếm trái đắng khi thua Đà Nẵng 0-2 ở trận play-off. Đến mùa này, họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ mạnh như CLB Bắc Ninh, CLB Quảng Ninh… để giành ngôi vương, đồng thời có suất lên hạng trực tiếp thay vì phải đá play-off.