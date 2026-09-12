V.League chứng kiến cú sốc lớn, HLV Australia nguy cơ mất việc sau khởi đầu thảm họa

Bước vào V.League 2026/27 mới vị thế của đội bóng cạnh tranh chức vô địch, nhưng CLB Hà Nội lại không giành được điểm nào sau hai vòng đấu đầu tiên.

“Với CLB Hà Nội, không vô địch tức là thất bại”. Đó là tôn chỉ xuyên suốt được nhiều lãnh đạo, HLV, cầu thủ đội bóng Thủ đô nhắc đến trong nhiều năm qua, thể hiện tham vọng và vị thế tại V.League.

Và ở mùa giải 2026/27, CLB Hà Nội vẫn đặt kỳ vọng sẽ cạnh tranh vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên thực tế lại đang vô cùng phũ phàng với đội bóng này.

Ở vòng 1, CLB Hà Nội thua 1-3 trước CLB CA TP.HCM trên sân khách. Tới tối nay (12/9), khi được trở về sân nhà Hàng Đẫy để đón tiếp SLNA, đội bóng của HLV Harry Kewell thậm chí còn phải chịu một thất bại đậm hơn.

Hoàng Hên và đồng đội gặp phải vô vàn khó khăn trước SLNA. (Ảnh: NG)

CLB Hà Nội nhập cuộc chủ động và có cơ hội mở tỷ số ngay phút đầu tiên. Taggart thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Bình nhưng thay vì dứt điểm, tiền đạo này lại chuyền ngang để hậu vệ SLNA kịp thời can thiệp.

Đội chủ nhà tiếp tục tạo sức ép, song SLNA mới là đội tận dụng tốt hơn những tình huống nguy hiểm. Phút 35, từ quả tạt bên cánh trái, Bruno bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào lưới Quan Văn Chuẩn, mở tỷ số cho đội khách.

Sau bàn thua, CLB Hà Nội nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ SLNA chơi tập trung. Phút 45+1, Quan Văn Chuẩn phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm trong vòng cấm của Amine Trần.

SLNA tạo nên cú sốc lớn tại Hàng Đẫy. (Ảnh: NG)

Bước sang hiệp hai, HLV Harry Kewell tung Văn Quyết vào sân. Tuy nhiên khi CLB Hà Nội chưa kịp tạo ra sức ép đủ lớn thì lại phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 53, trong nỗ lực ngăn chặn đường chuyền bên cánh phải, Cyrus Cristie vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp SLNA nhân đôi cách biệt.

Có lợi thế hai bàn, SLNA càng thi đấu tự tin. CLB Hà Nội vẫn tạo được một số cơ hội, trong đó có cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc của Sade Luval ở phút 72, nhưng không thể tìm được bàn thắng.

Đến phút 77, SLNA nâng tỉ số lên 3-0. Karim Trần Phi Long chuyền bóng để Quang Vinh di chuyển bên cánh trái trước khi tiền vệ này tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại Quan Văn Chuẩn.

CLB Hà Nội nỗ lực tấn công nhưng không có được hiệu quả như mong đợi. (Ảnh: NG)

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90, Quang Vinh bình tĩnh xử lý bóng ở sát vòng cấm địa, rồi đặt lòng gọn gàng vào góc cao khung thành, nâng tỉ số lên 4-0.

Đội chủ nhà có được 1 bàn danh dự ngay sau đó, nhưng rõ ràng thất bại 1-4 ngay trên sân nhà không thể khiến CĐV CLB Hà Nội hài lòng. Nếu không thể có kết quả tốt trước CLB Đà Nẵng vào ngày 20/9 tới tại vòng loại Cúp Quốc gia, chiếc ghế của HLV Harry Kewell có thể sẽ lung lay dữ dội.

CLB Hà Nội rơi xuống vị trí cuối bảng với 0 điểm sau 2 trận toàn thua.