Vì sao Đình Bắc vẫn đủ tuổi nhưng không cùng U23 Việt Nam dự ASIAD 2026?

Về lý thuyết, toàn bộ đội hình U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026 vẫn đủ điều kiện dự ASIAD 20. Nhưng ban huấn luyện đã không bê cả bộ khung đó sang Nhật Bản.

U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 nhiều cái tên từng giành HCĐ giải U23 châu Á 2026, gồm: thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ.

Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất của giải đấu hồi đầu năm là Nguyễn Đình Bắc lại không có mặt. Vì sao lại như vậy?

Ảnh: VFF

Trước tiên, xét về độ tuổi, Đình Bắc (sinh năm 2004) và toàn bộ đội hình U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026 vẫn đủ điều kiện dự ASIAD 20. Nhưng ban huấn luyện đã không bê cả bộ khung đó sang Nhật Bản.

Đầu tiên là việc bóng đá Việt Nam hướng đến việc để ASIAD 2026 trở thành sân chơi cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, hướng đến các mục tiêu trong năm 2027.

Vì thế, danh sách U23 Việt Nam là sự kết hợp của một số đàn anh ở độ tuổi U23, đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cùng với các đàn em tuổi U21. Điều này sẽ giúp các cầu thủ trẻ học hỏi kinh nghiệm, đồng thời có cơ hội trải nghiệm một giải đấu cấp độ châu lục để nâng cao bản lĩnh.

Ngay cả HLV Kim Sang-sik cũng không cầm quân tại ASIAD 2026 mà trao quyền cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Cả thầy Kim và Đình Bắc đều vắng mặt tại ASIAD 2026. (Ảnh: Linh Đan)

Tiếp theo, ASIAD là giải đấu mà các CLB không bắt buộc phải nhả quân. Vì thế, họ và VFF sẽ có sự bàn bạc, thống nhất với nhau để cân đối lực lượng sao cho phù hợp.

Có thể thấy vàongày 15/9, cùng trên đất Nhật Bản sẽ có 2 đội bóng Việt Nam thi đấu. U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait tại Nagoya, còn CLB CAHN gặp Gamba Osaka trong khuôn khổ cúp C1 châu Á.

Sau đó, U23 Việt Nam đá thêm 2 trận vòng bảng vào ngày 18/9 và 22/9; còn CLB CAHN còn phải đá 1 trận vào ngày 20/9, gặp CLB Thành phố Đồng Nai tại vòng 3 V.League. Rõ ràng, đây là sự chồng chéo về lịch thi đấu, khiến việc nhả quân hay không cũng phải được các CLB xem xét kỹ.

Đơn cử như câu chuyện CLB Hà Nội muốn giữ thủ môn Phạm Đình Hải ở lại cũng vì lý do lịch thi đấu. Đội bóng này có lịch đá vòng loại Cúp Quốc gia vào ngày 20/9, trong khi một thủ môn khác lại đang chấn thương, nên cần Đình Hải ở lại. Cuối cùng, VFF đã gọi thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của SLNA lên thay thế Phạm Đình Hải để đi ASIAD.

Ảnh: VFF

Và tất nhiên, một lý do quan trọng nữa là FIFA ASEAN Cup 2026. Với giải này, các CLB buộc phải nhả quân cho ĐTQG.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 21/9, đá trận ra quân vào ngày 26/9. Thời gian hội quân, thi đấu của hai giải này có sự chồng chéo với nhau.

Đình Bắc hiện đã là trụ cột của ĐTQG, nên việc dồn sức cho cấp độ cao hơn và không góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam cũng là điều dễ hiểu.