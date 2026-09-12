Báo Thái hé lộ mức lương cực cao của HLV Park Hang-seo, gấp đôi cựu HLV tuyển Thái Lan?

Dù chỉ làm việc cho một CLB ở Thai League 2 nhưng mức lương của HLV Park Hang-seo nằm trong tốp đầu của bóng đá Thái Lan.

Mới đây, trang tin Buaksib (Thái Lan) đã hé lộ một chi tiết quan trọng trong hợp đồng của HLV Park Hang-seo với Kanchanaburi FC, đội bóng đang thi đấu tại Thai League 2.

Theo đó, thu nhập cho bản hợp đồng 2 năm của thầy Park lên đến 36 triệu baht, tương đương mỗi tháng ông nhận 1,5 triệu baht. Quy đổi ra USD, HLV Park Hang-seo được cho là đang nhận lương khoảng gần 45.000 USD/tháng, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.

HLV Park Hang-seo nhận đãi ngộ rất cao tại Thái Lan. (Ảnh: Buaksib)

Con số này dù chưa bằng mức lương thời đỉnh cao ở tuyển Việt Nam (50.000 USD/tháng), nhưng cũng giúp thầy Park trở thành HLV nhận lương cao thuộc tốp đầu của bóng đá Thái Lan. Theo tìm hiểu, mức lương của các HLV tại Thai League 2 thường chỉ nằm trong mức 300.000 - 500.000 baht/tháng, còn với Thai League 1 cũng chỉ chạm ngưỡng 1 triệu baht/tháng.

Thậm chí, HLV Masatada Ishii thời còn dẫn dắt tuyển Thái Lan trong giai đoạn 2023-2025 cũng chỉ được trả lương 700.000 baht/tháng, tức chưa bằng một nửa mức đãi ngộ mà HLV Park Hang-seo đang nhận tại Kanchanaburi FC.

Điều này cho thấy nguồn lực tài chính mạnh của Kanchanaburi FC, đồng thời cũng thể hiện tham vọng từ lãnh đạo đội bóng. Nhiệm vụ của HLV Park Hang-seo là sớm đưa CLB trở lại với Thai League 1, đồng thời đặt nền tảng để trở thành một thế lực của bóng đá Thái Lan trong tương lai.

Kanchanaburi FC có khởi đầu tốt tại Thai League 2. (Ảnh: Khobsanam)

Ở trận ra quân tại vòng 1 Thai League 2 gặp Satun FC, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã lội ngược dòng giành thắng lợi với tỉ số 4-2 ngay trên sân khách. Sau trận, thầy Park nhận được nhiều sự khen ngợi từ truyền thông Thái Lan.

Bình luận về trận đấu này, trang tin Think Curve của Thái Lan nhận xét: “Kanchanaburi bị dẫn 1-2 sau hiệp 1 và lối chơi khá thiếu ổn định. Tuy nhiên, phải thực sự dành lời khen cho HLV Park Hang-seo, khi ông tung Phasakon Sripudong vào sân trong hiệp 2 và điều chỉnh vị trí của Robson Duarte.

Đây trở thành bước ngoặt quan trọng của trận đấu, khi Robson đóng vai trò then chốt trong lối chơi tấn công, đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trong khi đó, cầu thủ đa năng Phasakon cũng đã đền đáp niềm tin của chiến lược gia người Hàn Quốc bằng cách ghi tên mình vào bảng tỷ số.

Sau đó, John Baggio ghi bàn thắng cuối cùng, ấn định chiến thắng kịch tính 4-2 cho Kanchanaburi FC. Dù lối chơi của toàn đội vẫn còn những điểm cần khắc phục, nhưng HLV Park Hang-seo đã cho thấy tài đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự của mình”.

Thành công cùng bóng đá Việt Nam giúp danh tiếng của HLV Park Hang-seo đi lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. (Ảnh: Linh Đan)

Trong khi đó, trang tin Khobsanam phân tích: “Chúng ta đã quen thuộc với phong cách huấn luyện của ông Park Hang-seo từ thời ông ấy còn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Đội bóng do chiến lược gia này dẫn dắt luôn thể hiện rõ sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần, nỗ lực chiến đấu không ngừng nghỉ và thái độ không bao giờ bỏ cuộc.

Theo tìm hiểu, những người được hỏi đều cho biết quá trình chuẩn bị trước mùa giải 2026/27 của Kanchanaburi FC vô cùng khắc nghiệt. Đó là yêu cầu mà HLV Park Hang-seo đặt ra.

Trận mở màn cũng luôn khó khăn, nhưng cuối cùng đội bóng của HLV Park Hang-seo đã thắng ngươc Satun FC 4-2. Lối chơi của Kanchanaburi FC chưa quá hoa mỹ, nhưng điều đáng khen ngợi là tất cả các cầu thủ đều có thể lực tuyệt vời.

Hàng thủ phần nào cho thấy sự chắc chắn cần có, cùng với đó là cách chuyển đổi trạng thái để phản công. Đây cũng chính là điều giúp họ có bàn thắng thứ 3 và thứ 4”.

Thai League 2 2026/27 có 18 đội tham dự, thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Đội vô địch và á quân sẽ thăng hạng lên Thai League 1, còn các đội từ hạng 3 đến hạng 6 dự vòng play-off tranh 1 suất lên hạng còn lại.