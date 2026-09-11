U23 Việt Nam phải thay nhân sự gấp trước thềm ASIAD, lý do xuất phát từ V.League

Ban huấn luyện U23 Việt Nam buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhân sự khi thời điểm bay sang Nhật Bản dự ASIAD 2026 đã cận kề.

Vào trưa nay (11/9), VFF thông báo thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của SLNA được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, thay thế thủ môn Phạm Đình Hải được tạo điều kiện ở lại phục vụ CLB Hà Nội. Trước đó vào chiều qua, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết CLB Hà Nội hiện đang có một ca chấn thương nên muốn giữ thủ môn Phạm Đình Hải ở lại để thi đấu.

Đội bóng Thủ đô sẽ thi đấu 2 trận, gặp SLNA tại vòng 2 V.League (12/9) và gặp Đà Nẵng tại vòng 1 Cúp Quốc gia (18/9). Trong khi đó, U23 Việt Nam lại lên đường từ ngày 12/9 và sẽ thi đấu 3 trận vào các ngày 15, 18 và 22/9.

Bởi vậy sau quá trình cân nhắc, ban huấn luyện U23 Việt Nam quyết định gọi Bảo Ngọc lên thay thế. Điều này cũng khiến SLNA có tới 2 thủ môn được triệu tập, gồm Cao Văn Bình và Nguyễn Bảo Ngọc.

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá có tiềm năng phát triển tốt.

Nguyễn Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc tại các đội tuyển trẻ Việt Nam. Thủ môn của SLNA từng được triệu tập và bắt chính cho U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á, đồng thời liên tục góp mặt trong danh sách các đội tuyển trẻ ở các cấp độ U19 và U20 Việt Nam.

Tại VCK U19 Quốc gia 2025/26 vừa qua, thủ môn này đã thi đấu xuất sắc, cản phá thành công những cú đá của U19 PVF tại trận chung kết để giúp U19 SLNA giành chức vô địch.

Việc được bổ sung vào U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 là bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của thủ thành trẻ này, đồng thời tạo cơ hội để Bảo Ngọc tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9 để chuẩn bị cho các trận đấu tại ASIAD 2026. Sự góp mặt của Nguyễn Bảo Ngọc giúp Ban huấn luyện có thêm phương án nhân sự ở vị trí thủ môn, đồng thời trao cơ hội cho một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng thử sức tại sân chơi cấp châu lục.