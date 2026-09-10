U23 Việt Nam nhận tin xấu, hé lộ số lượng cầu thủ nhập tịch được dùng ở ĐTVN

VFF đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về các cấp độ ĐTQG trong buổi họp báo chiều nay (10/9).

Theo đó, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ phải điều chỉnh danh sách đã công bố trước đó. Nguyên nhân là bởi CLB Hà Nội hiện đang có một ca chấn thương nên muốn giữ thủ môn Phạm Đình Hải ở lại để thi đấu. Đội bóng này sẽ thi đấu 2 trận, gặp SLNA tại vòng 2 V.League (12/9) và gặp Đà Nẵng tại vòng 1 Cúp Quốc gia (18/9). Trong khi đó, U23 Việt Nam lại lên đường từ ngày 12/9 và sẽ thi đấu 3 trận vào các ngày 15, 18 và 22/9.

“Điều lệ ASIAD bắt buộc phải đăng ký 3 thủ môn. Và nếu thay thủ môn thì phải có xác nhận chấn thương. Đây là thế khó. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc.

Với U23 Việt Nam, đội sẽ tới Nhật Bản vào rạng sáng 13/9 và đến 15/9 thì thi đấu luôn. Thời gian lắp ráp lực lượng cũng không có nhiều. Thậm chí, có một nhóm nhỏ cầu thủ tới 14/9 mới có mặt. Rồi ngày 15/9 thêm 2 cầu thủ của CLB Hải Phòng mới hội quân.

Mục tiêu của U23 Việt Nam là lọt vào tứ kết ASIAD nhưng cũng không dễ chút nào”, phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết.

Danh sách U23 Việt Nam được VFF công bố vào hôm qua (9/9).

Liên quan đến các cấp độ khác, vị lãnh đạo VFF cho biết ĐTQG sẽ hội quân từ ngày 21/9 và bay sang Indonesia vào ngày hôm sau để bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên với nhóm cầu thủ CLB CAHN, do bận thi đấu trận gặp CLB Thành phố Đồng Nai vào ngày 20/9 nên nhóm này sẽ bay thẳng từ TP.HCM sang Jakarta.

Tới đợt FIFA Days tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ chơi hai trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Sau đó tới ngày 21/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Qatar vào ngày 1/1, rồi sau đó 5 ngày thi đấu giao hữu với tuyển Qatar. Tới ngày 7/1, toàn đội di chuyển sang Ả Rập Xê Út để dự Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam không giới hạn cầu thủ nhập tịch.

VFF cũng cho biết cầu thủ Việt kiều Adou Minh hiện đã được FIFA phê chuẩn tư cách tham dự tuyển Việt Nam. Đồng thời, ông Trần Anh Tú cũng trả lời câu hỏi về số lượng cầu thủ nhập tịch tại ĐTQG:

“VFF chưa bao giờ đặt giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch, đó là quyền của HLV trưởng. Vừa rồi có 3 cầu thủ nhập tịch lên tuyển, nhưng đội hình xuất phát có lúc chỉ dùng 1,2 người. Việc dùng nhân sự thế nào là do HLV.

Trước đây, việc nhập tịch rất hạn chế. Nhưng xu hướng thế giới bây giờ đều dùng nhiều cầu thủ nhập tịch. Bản thân HLV trưởng khi gọi cầu thủ lên đều chọn người phù hợp”.

HLV Kim Sang-sik được giao toàn quyền về việc sử dụng bao nhiêu cầu thủ nhập tịch.

Với U20 Việt Nam, phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết đang làm việc với một số ứng việc để tìm HLV trưởng mới cho đội. Tuy vậy, quá trình thương thảo hiện chưa hoàn thành nên chưa thể tiết lộ danh tính ứng viên.

“Việc U20 Việt Nam không lọt vào vòng chung kết U20 châu Á 2017 là điều rất đáng tiếc. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp rồi. Giải năm nay chúng ta có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho đội U20 Việt Nam. Nhưng đến phút cuối các cầu thủ bị ảnh hưởng rất nhiều do hàng loạt cầu thủ trẻ bị CLB giữ lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đối thủ của U20 Việt Nam cũng rất mạnh. Hầu hết các trận, U20 Việt Nam đều thua ở nửa cuối hiệp 2, thể lực không đảm bảo.

Các cầu thủ lứa vừa rồi cũng đã khép lại nhiệm vụ. Bạn nào còn đủ tuổi sẽ tiếp tục tham dự đội lứa tiếp theo. Với lứa cầu thủ mới, sẽ có sự chuẩn bị thật tốt để đảm bảo chắc chắn sẽ lên hạng và được dự vòng loại U20 châu Á 2031”.

Được biết, U19 Việt Nam sẽ dự giải giao hữu tại Trung Quốc từ ngày 9/11 tới 17/11 tới. Các đội U15, U16, U17 nam nữ, ĐTQG futsal nam, nữ cũng sẽ tích cực chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng vào cuối năm như Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á, vòng loại các giải châu Á ở mỗi cấp độ.