Hai cầu thủ Việt Nam lọt vào "mắt xanh" của cựu vương cúp C1 châu Á, đưa sang Nhật Bản tập huấn

Đây được xem là trải nghiệm đáng chờ đợi với hai cầu thủ đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An.

Theo đó, Mai Viết Dũng (2008) của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Phạm Viết Duy (2009) của CLB Sông Lam Nghệ An là hai cái tên vừa đón nhận tin vui. Cả hai đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên CLB Urawa Red Diamonds, đội bóng danh tiếng hàng đầu Nhật Bản, qua đó có cơ hội sang tập huấn trong vòng 2 tuần cùng đội U21 của CLB này.

Đây là kết quả của chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá trẻ tại Việt Nam do CLB Urawa Red Diamonds tổ chức. Chương trình hướng tới việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nối cầu thủ trẻ Việt Nam với bóng đá Nhật Bản.

Hai cầu thủ Việt Nam được sang Nhật Bản tập luyện cùng U21 Urawa Red Diamonds.

Từ hơn 30 cầu thủ trẻ được giới thiệu từ các đội bóng V.League, gồm Thể Công - Viettel, Hà Nội, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các tuyển trạch viên CLB Urawa Red Diamonds đã kiểm tra, đánh giá thông qua các bài tập kỹ năng xử lý bóng, tốc độ ra quyết định trong phạm vị hẹp và thi đấu đối kháng.

Quá trình tuyển chọn được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia đến từ Urawa Reds gồm: Ông Ken Iwase, Trưởng bộ phận huấn luyện Urawa Reds; ông Tomoya Ugajin, Giám đốc kỹ thuật đội U21 Urawa Reds; ông Jun Togari, cố vấn dự án ASEAN của Urawa Reds.

Với Mai Viết Dũng và Phạm Viết Duy (2009), cả hai sẽ có cơ hội tham gia sinh hoạt và tập luyện trong hệ thống U21 Urawa Reds tại Nhật Bản trong 2 tuần. Chuyến tập huấn được kỳ vọng giúp các cầu thủ trẻ làm quen với cường độ tập luyện, yêu cầu chiến thuật, kỷ luật chuyên nghiệp và đời sống của một đội bóng Nhật Bản, trở thành hành trang quý báu cho hành trình bóng đá chuyên nghiệp sau này.

Không chỉ là một chuyến giao lưu, các cầu thủ Việt Nam sẽ được tiếp cận trực tiếp với môi trường được thiết kế để chuẩn bị tài năng trẻ cho bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản.

Cuộc tuyển chọn được tổ chức tại Hà Nội.

Urawa Red Diamonds là một trong những câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp giàu thành tích nhất của Nhật Bản với 3 lần vô địch AFC Champions League vào các năm 2007, 2017 và 2022. Đội bóng này hiện đang thi đấu tại Giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản J1 League.

Urawa Red Diamonds từng có 3 lần vô địch giải VĐQG Nhật Bản vào các năm 1978, 1981 và 2006; ngoài ra còn giành 8 Cúp Hoàng Đế, 2 J.League Cup và 5 Siêu cúp Nhật Bản.