U23 Việt Nam gọi loạt ngôi sao đình đám dự ASIAD, HLV Kim Sang-sik nhường cho phó tướng cầm quân

U23 Việt Nam sẽ dự ASIAD 2026 với lực lượng gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm kết hợp với một số đàn em U21.

Vào chiều nay (9/9), VFF đã công bố danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD 2026. Hàng loạt cái tên từng giành HCĐ giải U23 châu Á 2026 có mặt, gồm: thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ.

Đáng chú ý, do bận dẫn dắt ĐTQG dự FIFA ASEAN Cup 2026 nên HLV Kim Sang-sik sẽ giao nhiệm vụ tại ASIAD 2026 cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Ảnh: VFF

Về lực lượng, đây được xem là sự kết hợp giữa những cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều gương mặt thuộc lứa tuổi 21 khác. Cách xây dựng lực lượng này vừa hướng tới yêu cầu cạnh tranh tại ASIAD 2026, vừa tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được trải nghiệm ở sân chơi cấp châu lục.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam trong năm 2026. Đội đã có đợt tập trung đầu tiên vào tháng 3 để tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026, nơi các cầu thủ có cơ hội cọ xát với U23 CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc. Đến cuối tháng 7, đội tiếp tục có đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát, đánh giá lực lượng trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD.

Việc lựa chọn lực lượng trẻ không chỉ phục vụ mục tiêu trước mắt tại ASIAD. Theo định hướng của VFF, U23 Việt Nam đồng thời chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, gồm Vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải vô địch U23 Đông Nam Á. Sau ASIAD, đội tuyển dự kiến tiếp tục có đợt hoạt động trong FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai nhằm duy trì và tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu này.

Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Với quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp cho ASIAD không dài, việc chủ động xây dựng lực lượng từ sớm và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được xem là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Với sự chuẩn bị được triển khai theo lộ trình và lực lượng đã được định hình, U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 2026 với quyết tâm thi đấu hết khả năng, đồng thời xem đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ trưởng thành qua những trận đấu ở cấp độ châu lục.