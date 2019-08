VKS xin lỗi cựu giám đốc nông trường 29 năm bị oan

Ngày 16-8, VKSND TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) tổ chức công khai xin lỗi, cải chính công dân bị oan sai 29 năm là ông Phan Đức Thọ (64 tuổi, Cựu Giám Đốc Nông Trường dừa Vị Thanh).

Tại buổi công khai xin lỗi, ông Huỳnh Thanh Vũ, Phó Viện trưởng VKSND TP Vị Thanh, đại diện lãnh đạo VKSND, Cơ quan CSĐT Công an TP Vị Thanh gửi lời xin lỗi ông Phan Đức Thọ và gia đình ông Thọ, mong muốn người bị thiệt hại chấp nhận lời xin lỗi.

Theo hồ sơ, năm 1990 ông Phan Đức Thọ - Giám đốc Nông trường dừa huyện Vị Thanh bị Công an huyện Vị Thanh (nay là Công an thành phố Vị Thanh) khởi tố về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa theo Điều 133 BLHS năm 1985, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 3,6 triệu đồng.

Công an huyện Vị Thanh đã tạm giữ ông Thọ 06 ngày theo Lệnh tạm giữ không số, ngày 19-02-1990 và Lệnh gia hạn tạm giữ số 01 ngày 23-02-1990. Sau đó, ông Thọ tiếp tục bị tạm giam 60 ngày, từ ngày 05-7-1990 đến 5-9-1990. Đến ngày 20-9-1990, Công an huyện Vị Thanh ra Quyết định số 43 cho gia đình bảo lãnh ông Thọ.

Sau khi được tại ngoại, ông Thọ liên tục khiếu nại nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương.

Đến ngày 09-12-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vị Thanh ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 01 và Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 01 đối với ông Phan Đức Thọ do hồ sơ vụ án đã bị thất lạc, đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng không chứng minh được tội phạm.

Sau đó, VKSND Tối cao có Công văn xác định trường hợp của ông Thọ thuộc trách nhiệm giải quyết của VKSND TP Vị Thanh.

“Vụ việc của ông Phan Đức Thọ kéo dài tính đến nay đã gần 29 năm nhưng chưa được giải quyết. Đến nay đã hết thời hạn điều tra vụ án, hồ sơ bị thất lạc.

Chúng tôi hiểu rằng suốt thời gian qua ông phải sống trong hoàn cảnh bị hạn chế một số quyền công dân, ảnh hưởng đến tinh thần, công việc, thiệt hại về vật chất mà ông phải gánh chịu, khó có gì bù đắp được. Những thiệt hại mất mát này không ai có thể thấu hiểu bằng chính bản thân ông cùng gia đình.

Chúng tôi thừa nhận sai sót đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng này, thừa nhận khuyết điểm và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật” -đại diện VKSND TP Vị Thanh xin lỗi công dân bị oan sai.

Được minh oan và xin lỗi, ông Thọ cho biết bị từ khi bị bắt giữ oan đã khiến cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng về vật chất, tinh thần.

Ông Thọ chấp nhận lời xin lỗi của cơ quan chức năng nhưng ông đề nghị các cơ quan chức năng rút ra bài học kinh nghiệm và xem xét bồi thường thỏa đáng thiệt hại để bù đắp phần nào những thiệt thòi ông đã chịu trong thời gian qua.