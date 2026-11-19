VKS phân tích, người dân thanh toán 100% số tiền để mua tài sản hợp pháp vì vậy chủ đầu tư phải bồi thường theo giá trị căn hộ có sổ đỏ tương đương trên thị trường.

Chiều 19/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) liên quan sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đại diện VKS đối đáp các quan điểm bào chữa của luật sư và bị cáo liên quan số lượng bị hại, khoản tiền thu lợi bất chính và phương án bồi thường cho người mua nhà.

Trước quan điểm của luật sư cho rằng ông Lê Thanh Thản không có ý thức lừa dối khách hàng, đề nghị xem xét giảm số lượng bị hại so với cáo trạng, đại diện VKS khẳng định có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo.

Đại diện VKS cho biết kết quả điều tra xác định dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Ông Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa ra những thông tin không đúng sự thật về tính pháp lý của dự án khiến khách hàng tin tưởng, dẫn đến 519 người mua 519 căn hộ xây dựng trái phép mà không biết những căn hộ này không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Bị cáo Lê Thanh Thản và các bị cáo khác tại toà.

Về Nghị quyết 96, đại diện VKS nhấn mạnh đây là cơ chế đặc thù cho phép phần lớn căn hộ được tồn tại nhằm tháo gỡ vướng mắc, ổn định đời sống dân cư, bảo đảm an sinh xã hội, “chứ không phải xóa bỏ hành vi phạm tội” đã xảy ra.

Mặt khác, đối với các căn hộ được phép tồn tại, chủ đầu tư vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Liên quan số tiền thu lợi bất chính, các luật sư đề nghị xem xét khấu trừ chi phí đầu tư xây dựng công trình, bởi nếu không tính những khoản này sẽ gây thiệt thòi cho bị cáo.

Đối đáp, đại diện VKS cho biết kết quả điều tra chỉ có đủ căn cứ xác định khoản thuế giá trị gia tăng đã nộp khi bán nhà được đối trừ vào số tiền thu lợi bất chính.

Với hơn 67 tỷ đồng Công ty Bemes nộp vào Kho bạc Nhà nước quận Hà Đông (cũ), được kê khai là tiền sử dụng đất tại dự án CT6 Kiến Hưng, VKS nêu theo kết luận giám định của cơ quan thuế, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án theo quy định pháp luật. Vì vậy, khoản tiền này không có căn cứ để đối trừ vào số tiền thu lợi bất chính.

Tương tự, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 1% đã nộp cũng không đủ cơ sở để khấu trừ. Đối với chi phí đầu tư xây dựng dự án, VKS cho rằng do ông Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng công trình sai quy hoạch nên những khoản chi này không được coi là chi phí hợp pháp để đối trừ.

Từ những căn cứ trên, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm xác định số tiền thu lợi bất chính của ông Lê Thanh Thản là hơn 531 tỷ đồng.

Một nội dung khác được các bên tranh luận, là việc Hội đồng định giá tài sản áp dụng mức giá của những căn hộ đã được cấp sổ đỏ để xác định giá trị bồi thường cho các căn hộ chưa có giấy chứng nhận.

Luật sư bào chữa cho rằng cách định giá này gây bất lợi cho bị cáo. Tuy nhiên, đại diện VKS khẳng định Hội đồng định giá thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật. Báo cáo thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và kết luận định giá tài sản đều có căn cứ.

Cụ thể, tình trạng 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ hiện nay chính là hậu quả trực tiếp từ hành vi lừa dối khách hàng của ông Lê Thanh Thản. Khi ký hợp đồng mua bán và thu đủ tiền, chủ đầu tư đã quảng cáo, cam kết dự án được xây dựng đúng quy hoạch, hồ sơ pháp lý đã được phê duyệt.

Giá bán căn hộ bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và việc hỗ trợ người mua làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Kiểm sát viên phân tích: “Người dân đã thanh toán 100% giá trị để mua một tài sản hợp pháp, có sổ đỏ, chứ không phải bỏ tiền ra mua căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu”.

VKS xác định, việc chủ đầu tư không giao được tài sản đúng cam kết, khiến một số người dân phải di dời khỏi căn hộ của mình, là căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường. Vì vậy, chủ đầu tư phải bồi thường theo giá trị căn hộ hợp pháp, có sổ đỏ tương đương trên thị trường.

Đối với đề nghị của ông Thản về việc nộp 50% số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước và chuyển những căn hộ phải di dời sang hình thức cho thuê, đại diện VKS cho rằng những nội dung này không thuộc phạm vi xét xử của vụ án.

Sau tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án. “Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản là người đầu tiên trình bày nhưng ông không có ý kiến gì, chỉ cảm ơn HĐXX.