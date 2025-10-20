VKS lập kỷ lục ném 268 quả bom trong 1 ngày

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, chỉ trong ngày 17 tháng 10, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) đã ném tới 268 quả bom sử dụng bộ dẫn đường chính xác trên không (UMPK) vào các mục tiêu của Quân đội Ukraine.

Theo số liệu thống kê của Quân đội Ukraine, đây là mức sử dụng kỷ lục các loại bom này trong suốt cuộc xung đột.

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng những thành công gần đây của lực lượng Nga là nhờ việc sử dụng rộng rãi bom dẫn đường trên không (UMPK) tấn công vào các điểm tập trung quân, điểm triển khai hỏa lực ở tiền tuyến; các sân bay, cầu đường ở tuyến sau để chặn đường tiếp vận.

Loại bom FAB-250, FAB-500, FAB-3000 được trang bị hệ thống UMPK là loại vũ khí được đánh giá rất cao khi có khả năng công phá rất lớn, có thể tiêu diệt các điểm tập trung nhân sự và tập kết trang thiết bị lớn của đối phương, cũng như tấn công các vị trí được phòng thủ kiên cố.

Ngoài ra, những quả bom này còn được sử dụng để tấn công các trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Ukraine, khiến họ mất khả năng sử dụng máy bay không người lái.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine và phương Tây thừa nhận rằng, các hệ thống đánh chặn hiện có của Lực lượng Vũ trang Ukraine hầu như không có biện pháp đối phó nào trước bom hàng không trang bị UMPK.

Hơn nữa, lực lượng phòng không Ukraine cũng đang thiếu hụt nghiêm trọng các phương tiện phòng không, để mặc các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, Su-34… của Nga hoạt động với hiệu suất và năng lực tối đa, từ đó gia tăng các phi vụ ném bom vào các mục tiêu của đối phương.

Cùng với đó, việc lắp đặt các module Kometa trong các loại bom của Nga giúp chúng trở nên bất khả xâm phạm trước các biện pháp đối phó điện tử, dẫn đến việc các phi vụ ném bom của Nga hầu như đạt hiệu suất tối ưu.



