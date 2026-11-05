vivo ra mắt smartphone tầm trung mới: Camera Zeiss 50 MP, pin 7.000 mAh, sạc nhanh 90W

vivo V80 FE sở hữu màn hình AMOLED 120 Hz, hệ thống 3 camera 50 MP tinh chỉnh bởi Zeiss và pin 7.000 mAh, chạy OriginOS 7 trên nền Android 17.

vivo vừa giới thiệu V80 FE, mẫu smartphone tầm trung mới thuộc dòng V80 tại thị trường Philippines. Sản phẩm sở hữu hệ thống camera Zeiss với 3 cảm biến 50 MP, pin dung lượng lớn 7.000 mAh và vi xử lý MediaTek Dimensity 7400 Turbo.

So với vivo V80 tiêu chuẩn ra mắt hồi tháng 10/2026, phiên bản FE có một số thay đổi về cấu hình, đặc biệt là chip xử lý và hệ thống camera. Máy được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,59 inch, độ phân giải 2.750 x 1.260 pixel, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.800 nit ở chế độ HBM.

Bên trong, vivo V80 FE sử dụng MediaTek Dimensity 7400 Turbo sản xuất trên tiến trình 4 nm, kết hợp RAM LPDDR4X dung lượng 8 GB. Người dùng có hai tùy chọn bộ nhớ trong UFS 3.1 là 128 GB và 256 GB.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm nằm ở hệ thống camera được tinh chỉnh bởi Zeiss. Mặt lưng máy có camera chính 50 MP hỗ trợ chống rung quang học OIS và camera góc siêu rộng 50 MP. Phía trước là camera selfie 50 MP hỗ trợ lấy nét tự động. Cả camera trước và sau đều hỗ trợ quay video 4K. Tuy nhiên, khác với vivo V80 tiêu chuẩn, phiên bản FE không được trang bị camera telephoto.

Các lựa chọn màu sắc của vivo V80 FE

Về pin, thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 90W. Máy chạy OriginOS 7 dựa trên Android 17 ngay khi xuất xưởng. Các trang bị khác bao gồm kết nối 5G hai SIM, Bluetooth 5.4, NFC, cảm biến vân tay dưới màn hình và khả năng kháng bụi, kháng nước đạt chuẩn IP68/IP69.

vivo V80 FE có hai tùy chọn màu sắc là Chill Green và Sparkling Gold. Phiên bản màu xanh có độ dày 7,76 mm, trọng lượng 201 g, trong khi bản vàng dày 7,84 mm và nặng 202 g. Hiện vivo chưa công bố giá bán cũng như thời điểm lên kệ chính thức của V80 FE.