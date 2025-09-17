vivo Y31 5G kế nhiệm mẫu Y29 năm ngoái với màn hình IPS LCD 6,68 inch độ phân giải HD+, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.000 nits. Camera trước có độ phân giải 8 MP. Thiết bị sử dụng chip Snapdragon 4 Gen 2 thay cho Dimensity 6300. Ở mặt lưng, máy có camera chính 50 MP kèm một cảm biến phụ 0,08 MP.

Điểm nhấn khác của Y31 5G là viên pin 6.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 44 W, cùng khả năng chống bụi nước chuẩn IP68/69, nâng cấp so với IP64 của thế hệ trước. Máy chạy Android 15 với giao diện OriginOS 15, có hai tùy chọn bộ nhớ: 4 GB/128 GB và 6 GB/128 GB. Giá bán lần lượt 14.999 INR (khoảng 4,5 triệu đồng) và 16.499 INR (khoảng 5 triệu đồng). Người dùng có thể chọn hai màu Rose Red và Diamond Green.

Trong khi đó, vivo Y31 Pro 5G trang bị màn hình lớn hơn 6,72 inch, độ phân giải FHD+, tần số quét 120 Hz và độ sáng 1.050 nits. Máy chạy chip Dimensity 7300, đi kèm RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB. Về camera, Y31 Pro cũng có cảm biến chính 50 MP, nhưng được bổ sung thêm ống kính đo độ sâu 2 MP.

Pin của Y31 Pro giữ nguyên dung lượng 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44 W. Tuy nhiên, máy chỉ đạt chuẩn chống bụi nước IP64, thấp hơn bản tiêu chuẩn. Các tùy chọn màu gồm Mocha Brown và Dreamy White. Giá bán cho bản 8 GB/128 GB là 18.999 INR (khoảng 5,7 triệu đồng), trong khi bản 8 GB/256 GB có giá 20.999 INR (khoảng 6,3 triệu đồng).

Với những thông tin ban đầu, Y500 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu smartphone pin khủng, bền bỉ và phù hợp với người dùng cần thiết bị hoạt động lâu dài trong nhiều điều kiện khác nhau. Trước đó, model Y300 ra mắt với mức giá chỉ khoảng 5 triệu đồng, model Y500 mới nhiều khả năng có mức giá tương tự. Hiện tại, vivo đang có một số mẫu điện thoại chính hãng bán cực chạy tại Việt Nam, có thể kể tới như vivo Y04 giá chỉ hơn 2 triệu, vivo Y19s giá 3,79 triệu, vivo Y28 giá 5 triệu hay vivo V50 Lite cận cao cấp giá 10 triệu đồng.