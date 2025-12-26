HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Visual sáng bừng của nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam

Hải Đăng |

Nhan sắc xinh đẹp của vợ cầu thủ Quan Văn Chuẩn.

Sau 5 năm gắn bó đầy kín tiếng nhưng bền chặt, cựu thủ môn của CLB Hà Nội - Quan Văn Chuẩn đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái Nguyễn Vũ Hà Dương vào tháng 12/2025. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, không chỉ bởi danh tiếng của chàng "nhện vương" mà còn bởi nhan sắc rạng rỡ của cô dâu.

Visual sáng bừng của nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam- Ảnh 1.

Ăn hỏi của thủ môn Văn Chuẩn và vợ Dương Hà

Trong những khung hình được chia sẻ, Hà Dương xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào, đậm chất Á Đông. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Dù hơn chồng sắp cưới 3 tuổi, nhưng khi đứng cạnh Quan Văn Chuẩn, cặp đôi vẫn được khen ngợi là "trai tài gái sắc" nhờ vẻ ngoài trẻ trung và sự tương đồng về phong cách.

Visual sáng bừng của nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam- Ảnh 2.
Visual sáng bừng của nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam- Ảnh 3.
Visual sáng bừng của nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam- Ảnh 4.
Visual sáng bừng của nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam- Ảnh 5.

Visual cực sáng của cô dâu

Khác với nhiều nàng WAGs theo đuổi phong cách gợi cảm, Hà Dương chọn cho mình lối sống nhẹ nhàng và phong cách thời trang tinh tế, thanh lịch. Chính vẻ đẹp tri thức và sự giản dị này đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Điểm khiến Hà Dương thực sự khác biệt chính là nền tảng tri thức vững chắc. Cô không chỉ là một bóng hồng đứng sau sân cỏ mà còn là một phụ nữ hiện đại, độc lập khi tốt nghiệp thạc sĩ và đang làm tại một ngân hàng ở Việt Nam.

Visual sáng bừng của nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam- Ảnh 6.

Loạt ảnh trong lễ ăn hỏi của cặp đôi

Visual sáng bừng của nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam- Ảnh 7.

Visual sáng bừng của nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam- Ảnh 8.

Cặp đôi bắt đầu công khai tình cảm từ năm 2020. Trong suốt hành trình sự nghiệp của Quan Văn Chuẩn – từ những ngày đầu ở đội trẻ cho đến khi trở thành người gác đền tin cậy của U23 Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, Hà Dương luôn có mặt để tiếp lửa.

Điểm nhấn của câu chuyện tình đẹp như mơ này là chuyến du lịch châu Âu vào giữa năm 2024. Tại Paris, Quan Văn Chuẩn đã trao nhẫn cầu hôn Dương Hà.

Ảnh: FBNV

Cô giáo Tây Ban Nha lấy chồng Hải Phòng, bất ngờ với hàng xóm ở quê chồng
Tags

Quan Văn Chuẩn kết hôn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại