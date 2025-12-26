Visual sáng bừng của nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam

Sau 5 năm gắn bó đầy kín tiếng nhưng bền chặt, cựu thủ môn của CLB Hà Nội - Quan Văn Chuẩn đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái Nguyễn Vũ Hà Dương vào tháng 12/2025. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, không chỉ bởi danh tiếng của chàng "nhện vương" mà còn bởi nhan sắc rạng rỡ của cô dâu.

Ăn hỏi của thủ môn Văn Chuẩn và vợ Dương Hà

Trong những khung hình được chia sẻ, Hà Dương xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào, đậm chất Á Đông. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Dù hơn chồng sắp cưới 3 tuổi, nhưng khi đứng cạnh Quan Văn Chuẩn, cặp đôi vẫn được khen ngợi là "trai tài gái sắc" nhờ vẻ ngoài trẻ trung và sự tương đồng về phong cách.

Visual cực sáng của cô dâu

Khác với nhiều nàng WAGs theo đuổi phong cách gợi cảm, Hà Dương chọn cho mình lối sống nhẹ nhàng và phong cách thời trang tinh tế, thanh lịch. Chính vẻ đẹp tri thức và sự giản dị này đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Điểm khiến Hà Dương thực sự khác biệt chính là nền tảng tri thức vững chắc. Cô không chỉ là một bóng hồng đứng sau sân cỏ mà còn là một phụ nữ hiện đại, độc lập khi tốt nghiệp thạc sĩ và đang làm tại một ngân hàng ở Việt Nam.

Loạt ảnh trong lễ ăn hỏi của cặp đôi

Cặp đôi bắt đầu công khai tình cảm từ năm 2020. Trong suốt hành trình sự nghiệp của Quan Văn Chuẩn – từ những ngày đầu ở đội trẻ cho đến khi trở thành người gác đền tin cậy của U23 Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, Hà Dương luôn có mặt để tiếp lửa.

Điểm nhấn của câu chuyện tình đẹp như mơ này là chuyến du lịch châu Âu vào giữa năm 2024. Tại Paris, Quan Văn Chuẩn đã trao nhẫn cầu hôn Dương Hà.

Ảnh: FBNV