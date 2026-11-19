Visa giới thiệu loạt công nghệ mới về thương mại ứng dụng AI, tiền kỹ thuật số và an ninh mạng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thanh toán an toàn, thông minh và liền mạch.

Ngày 19/11/2026 – Tại Ngày hội Công nghệ Tài chính Singapore 2026 (Singapore FinTech Festival – SFF 2026), Visa giới thiệu tầm nhìn về tương lai thương mại toàn cầu với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI), tiền kỹ thuật số, các phương thức thanh toán mới và an ninh mạng. Đây là một trong những hoạt động quy mô lớn nhất của công ty tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, quy tụ nhiều công nghệ và giải pháp được kỳ vọng sẽ thay đổi cách người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp thực hiện giao dịch.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Visa vừa công bố thành lập sáu trung tâm năng lực toàn cầu tại Singapore, tập trung vào các lĩnh vực AI, tiền kỹ thuật số, an ninh mạng, điện toán lượng tử và thanh toán thế hệ mới. Trung tâm Giải pháp mới tại Paya Lebar Green có hơn 1.500 chuyên gia, đóng vai trò nghiên cứu, phát triển những công nghệ có khả năng triển khai trên mạng lưới toàn cầu của Visa.

Ông Stephen Karpin, Chủ tịch Visa khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhận định tương lai thương mại đang được định hình bởi những thay đổi lớn, từ tác nhân AI có khả năng thực hiện giao dịch đến các phương thức luân chuyển giá trị mới. Tuy nhiên, những tiến bộ này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về định danh, bảo mật và niềm tin.

Theo ông Karpin, nhiệm vụ của Visa là kết nối các đổi mới công nghệ với ứng dụng thực tế, bảo đảm những giải pháp mới không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà còn có thể được triển khai an toàn, trên quy mô lớn và mang lại giá trị thiết thực cho cá nhân, doanh nghiệp.

Ba trụ cột định hình tương lai thương mại

Với chủ đề “Định hình tương lai thương mại: Biến tiềm năng thành hoạt động thương mại thường nhật”, Visa xây dựng không gian trải nghiệm Visa Commerce Arena xoay quanh ba lĩnh vực trọng tâm.

Đầu tiên là thương mại thông minh, nơi AI không còn đơn thuần trả lời câu hỏi mà có thể chủ động thực hiện các tác vụ như tìm kiếm sản phẩm, mua sắm và thanh toán theo ủy quyền của người dùng. Visa cũng giới thiệu ý tưởng Universal Financial Account, hướng tới tích hợp nhiều năng lực tài chính thông qua một lớp điều phối thống nhất.

Trụ cột thứ hai là dòng chảy giá trị mới, tập trung vào stablecoin và những phương thức thanh toán hiện đại. Các nội dung trình diễn bao gồm nền tảng Visa Stablecoin Platform, giải pháp chi trả và quyết toán xuyên biên giới, Visa Pay và Visa Accept. Những công nghệ này hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thanh toán cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và các tiểu thương.

Cuối cùng là bảo chứng niềm tin toàn diện. Thông qua Visa Protect và những giải pháp phòng chống gian lận, Visa nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp trước những rủi ro phát sinh khi hoạt động thương mại ngày càng được số hóa.

Thúc đẩy AI, stablecoin và thanh toán xuyên biên giới

Một trong những điểm nhấn tại SFF 2026 là nỗ lực đưa thương mại ủy quyền cho AI từ giai đoạn chuẩn bị sang ứng dụng thực tế.

Visa mở rộng chương trình Agentic Ready, hợp tác với hơn 50 đơn vị chấp nhận thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cổng thanh toán và nhà bán hàng được lựa chọn. Mục tiêu là chuẩn bị hạ tầng để hệ thống có thể tiếp nhận các giao dịch Visa do tác nhân AI khởi tạo. Công ty đồng thời hợp tác với Lianlian DigiTech nhằm phát triển thương mại B2B ứng dụng AI dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dù vậy, niềm tin vẫn là yếu tố quyết định tốc độ phổ biến của mô hình này. Nghiên cứu của Visa cho thấy tỷ lệ sử dụng AI tạo sinh tại Singapore, Australia và Nhật Bản dao động từ 67% đến 90%. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20-30% người tiêu dùng sẵn sàng để AI tự mua những mặt hàng thiết yếu trong gia đình.

Khoảng cách này cho thấy người dùng vẫn cần những cơ chế bảo đảm quyền kiểm soát, xác thực danh tính và cấp phép giao dịch rõ ràng trước khi giao phó hoạt động mua sắm cho AI.

Ở lĩnh vực thanh toán, Visa công bố triển khai trải nghiệm Scan to Pay cùng Alipay+, kết nối mạng lưới thanh toán của Visa với hệ sinh thái chấp nhận mã QR của đối tác. Giải pháp giúp du khách đủ điều kiện có thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện khi ở nước ngoài.

Visa Direct cũng mở rộng năng lực cấp vốn trước bằng stablecoin tại châu Á – Thái Bình Dương. Nhờ đó, các doanh nghiệp đủ điều kiện có thêm sự linh hoạt trong việc chuẩn bị nguồn tiền cho những khoản chi trả xuyên biên giới, trong khi người nhận vẫn được thanh toán bằng đồng tiền pháp định.

Tăng cường lá chắn an ninh mạng

Song hành với đổi mới thanh toán là yêu cầu nâng cao năng lực phòng chống gian lận. Nghiên cứu năm 2026 do Visa ủy quyền và Forrester Consulting thực hiện cho thấy 60% lãnh đạo các tổ chức tài chính được khảo sát trong khu vực ghi nhận mức độ tinh vi của hành vi gian lận gia tăng trong 12 tháng trước đó. Trong khi đó, 57% cho biết tốc độ gian lận cũng tăng lên.

Trước thực tế này, Visa giới thiệu Threat Intelligence Platform tại châu Á – Thái Bình Dương. Nền tảng được thiết kế nhằm hỗ trợ các tổ chức tài chính phát hiện, đánh giá và ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng có nguy cơ dẫn đến gian lận và tổn thất tài chính.

Thông qua các sáng kiến tại SFF 2026, Visa hướng tới kết nối những tiến bộ trong AI, tiền kỹ thuật số và bảo mật thành một hệ sinh thái thương mại có khả năng vận hành trên quy mô toàn cầu.

Khách tham quan có thể trải nghiệm các công nghệ mới của Visa tại gian hàng 2B25, Sảnh 2, trong khuôn khổ Singapore FinTech Festival 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 20/11.