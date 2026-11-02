Viral khắp MXH ánh mắt Trường Giang nhìn Steven Nguyễn nhận giải thưởng

Nhiều người còn ví von ánh mắt của Trường Giang chẳng khác gì... viên đạn.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ viral trở lại khoảnh khắc Steven Nguyễn nhận giải thưởng tại lễ trao giải We Choice Awards 2025. Sự kiện diễn ra vào tối 7/2/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM), quy tụ đông đảo nghệ sĩ và những gương mặt nổi bật của showbiz Việt. Tại đây, Steven Nguyễn đã được vinh danh cùng dàn sao Mưa Đỏ với chiến thắng giải Phim điện ảnh của năm. Trong clip, điều khiến netizen quan tâm là biểu cảm khó tả của Trường Giang vô tình lọt vào ống kính.

Khoảnh khắc Steven Nguyễn nhận giải viral trở lại

Để nói về dấu mốc được vinh danh tại WeChoice, Steven Nguyễn đã có một năm 2025 đáng nhớ với vai diễn trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ. Đây là nhân vật thuộc chiến tuyến đối lập, một sĩ quan phản diện có ngoại hình nổi bật, tính cách mạnh mẽ. Dù không có quá nhiều thời lượng xuất hiện, Quang vẫn trở thành một trong những nhân vật gây chú ý nhất phim.

Mưa Đỏ thành công vang dội tại phòng vé, trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt năm 2025, cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Steven Nguyễn. Từ một gương mặt từng có gần một thập kỷ chật vật với những vai diễn nhỏ, Steven Nguyễn sau đó liên tục được săn đón. Sau Mưa Đỏ, anh là gương mặt đắt show nhất nhì màn ảnh, góp mặt trong loạt phim như Không Giới Hạn, Trại Buôn Người, Chị Chị Em Em 3, Người Mẹ Xấu, Hoàng Hậu Cuối Cùng...

Tuy nhiên, nếu nhìn lại vào đoạn clip đang viral lần này, người nhận được nhiều sự chú ý lại là Trường Giang. Khi Steven Nguyễn lên nhận giải, ánh mắt của nam nghệ sĩ hướng về phía đàn em với biểu cảm được một bộ phận cư dân mạng nhận xét là "phán xét". Có ý kiến còn cho rằng ánh nhìn của nam danh hài "như viên đạn", mang hàm ý không mấy thiện cảm, "sát khí" và xa cách, bằng mặt không bằng lòng, khiến câu chuyện từ một đoạn clip chúc mừng người chiến thắng bất ngờ rẽ sang hướng tranh luận về thái độ của người ngồi dưới khán phòng.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng đó chỉ là một biểu cảm tự nhiên vô tình lọt vào ống kính và bị phóng đại thành "thái độ". Bởi khi Steven Nguyễn được vinh danh ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất, Trường Giang đã đứng dậy vỗ vai và chúc mừng đàn em.

Ánh mắt của Trường Giang bị netizen cho là "phán xét" và "thái độ"

Nhưng trong một khoảnh khắc khác, Trường Giang đã đứng dậy chúc mừng đàn em

Sở dĩ khoảnh khắc này nhận được nhiều sự quan tâm cũng bởi Trường Giang thời gian gần đây liên tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Hồi tháng 9/2026, nam nghệ sĩ vướng tranh cãi sau khi hàng loạt video ghi lại những màn tương tác, ứng xử của anh trong các chương trình truyền hình trước đây bị đào lại. Những tranh luận tiếp tục lan rộng, kéo theo nhiều câu chuyện và phát ngôn cũ cũng bị "đào" lên. Vì vậy, khi đoạn clip có sự xuất hiện của Trường Giang được chia sẻ trở lại, không ít cư dân mạng cũng nhìn nhận nó dưới lăng kính của những ồn ào trước đó.

Dẫu vậy, tất cả những nhận xét xoay quanh ánh mắt của Trường Giang ở khung hình này chỉ dừng lại ở suy đoán từ phía người xem. Một khoảnh khắc được ghi lại trong vài giây chưa đủ để phản ánh thái độ hay suy nghĩ thực sự của người trong cuộc.