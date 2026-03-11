Viral bài đăng bố mẹ có 12 cây vàng, 2 căn nhà, 1 mảnh đất nhưng giấu con: Kết cục con đòi đi lao động xuất khẩu vì “nhà nghèo”

Nhắc đến chuyện dạy con về tiền bạc, không ít bậc phụ huynh lựa chọn “giấu tài sản” của gia đình vì tin rằng điều đó sẽ giúp con nhận thức được giá trị của đồng tiền, cũng như thói quen tiết kiệm.

Tâm sự của người mẹ ẩn danh dưới đây là Một trường hợp như vậy. Dù câu chuyện chưa rõ thực hư ra sao do bài đăng ẩn danh, nhưng sau khi đọc xong, nhiều người phải ngẫm lại cách dạy con về tiền.

Cụ thể: Người mẹ ẩn danh này cho biết gia đình có 12 cây vàng, 2 căn nhà và 1 mảnh đất nhưng vì giấu con, nên thành ra các con nhất quyết không muốn học đại học, thay vào đó lại muốn đi lao động xuất khẩu kiếm tiền vì tin rằng “bố mẹ mình nghèo”...

Tài sản có 12 cây vàng, 2 căn nhà và 1 mảnh đất nhưng chỉ vì ngoại hình của bố mẹ trông lam lũ vất vã, cộng thêm việc giấu con về tình hình tài chính của gia đình, mà người mẹ này đang rơi vào “thế khó”.

Trong phần bình luận của bài đăng, có người khuyên nhủ, có người kể lại trải nghiệm “sững người” vì nhận ra bố mẹ giàu hơn mình nghĩ,... Tất cả đều gặp nhau ở 1 quan điểm chung: Giấu con chuyện tài chính của bố mẹ không phải cách hay để dạy con.

“Y chang bố mẹ mình, bố mẹ bán hoa quả tất bật nắng mưa sớm hôm, mình cũng tưởng bố mẹ nghèo lắm. Xong lúc mình cưới bố mẹ cho miếng đất với 2 cây vàng mình sững người tưởng nhà trúng xổ số” - Một người trải lòng.

“Ôi đọc bài của mom này làm em nhận ra em cũng ở trong tình cảnh giống các con của mom. Đến tận lúc em đi lấy chồng, mẹ em trao tay cho 2 cây vàng, em mới nhận ra bố mẹ không nghèo như mình nghĩ. Chứ trước đó từ hồi còn cấp 1 đến tận lúc sinh viên, rồi đi làm, em vẫn tin nhà mình nghèo, nhiều lúc còn tự ti với bạn bè nữa. Chắc cũng vì thế nên em mới có động lực tiết kiệm, nhưng giờ làm mẹ rồi thì em cũng không muốn dạy con mình bằng cách đó, sợ con bị tự ti ấy” - Một người chung cảnh ngộ tưởng bố mẹ nghèo.

“Thật ra nếu con đã biết nghĩ thì dù có biết bố mẹ có vàng, có nhà có đất, các cháu vẫn sẽ có ý thức tự lập và giữ cho bố mẹ thôi mom ạ. Giấu con quá cũng không phải cách hay đâu, giờ 2 vợ chồng nên nói thật với con đi thôi. Các con học giỏi mà lại đi xuất khẩu lao động chỉ vì lý do thế kia thì thương quá” - Một người đồng tình.

“Cũng nên cho con biết đôi chút về tài sản của bố mẹ, để con yên tâm học hành ý bạn. Như con gái mình cũng cứ sợ mẹ hết tiền, sợ mẹ không có tiền nên cho tiền nó toàn cất, nhiều khi nghĩ đến là tội… Thế nên thi thoảng mình cũng phải nhắc tiền mẹ cho con thì con cứ thoải mái tiêu” - Một người khác bày tỏ.

Làm sao để dạy con về tiền?

1. Nói với con về tiền một cách phù hợp với độ tuổi

Trẻ con không cần phải biết chi tiết bố mẹ có bao nhiêu tài sản, nhưng cũng không nên lớn lên trong cảm giác mơ hồ rằng gia đình “không có gì”. Điều quan trọng là cách bố mẹ nói chuyện với con về tiền.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi con còn nhỏ, có thể bắt đầu bằng những câu chuyện rất đơn giản: tiền đến từ công việc, tiền dùng để chi tiêu, tiết kiệm và giúp đỡ người khác. Khi con lớn hơn, cha mẹ có thể chia sẻ thêm về cách gia đình quản lý tiền, vì sao phải cân nhắc trước khi mua một món đồ, hoặc vì sao đôi khi phải ưu tiên việc này thay vì việc khác. Những cuộc trò chuyện như vậy giúp con hiểu tiền là một phần bình thường của cuộc sống, chứ không phải điều gì đó phải giấu kín.

2. Cho con trải nghiệm quản lý một khoản tiền nhỏ

Một trong những cách dễ hiểu nhất để con học về tiền là được trực tiếp sử dụng tiền. Bố mẹ có thể cho con một khoản tiền tiêu vặt vừa phải và để con tự quyết định cách sử dụng. Khi con muốn mua thứ gì đó, hãy để con cân nhắc giữa việc mua ngay hay tiết kiệm.

Việc này không chỉ giúp con hiểu giá trị của đồng tiền mà còn hình thành thói quen suy nghĩ trước khi chi tiêu. Đôi khi con sẽ tiêu hết tiền cho một món đồ không thực sự cần thiết, nhưng đó cũng là một trải nghiệm học hỏi. Những bài học nhỏ như vậy thường hiệu quả hơn nhiều so với những lời dạy mang tính lý thuyết.

3. Cho con thấy cách bố mẹ ra quyết định dùng tiền

Trẻ con quan sát rất nhiều từ cách bố mẹ sống. Nếu bố mẹ thường xuyên nói về việc “không có tiền” nhưng lại mua sắm tùy hứng, trẻ sẽ dễ cảm thấy khó hiểu. Ngược lại, khi bố mẹ chia sẻ đơn giản về cách mình lựa chọn chi tiêu, con sẽ dần hình dung được cách quản lý tiền trong thực tế.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Chẳng hạn, khi đi siêu thị, bố mẹ có thể nói: “Hôm nay mình mua những thứ cần trước, còn món kia để lần sau” . Những tình huống đời thường như vậy giúp trẻ hiểu rằng tiền luôn gắn với việc lựa chọn và ưu tiên, chứ không phải cứ có là tiêu.

4. Dạy con về giá trị của việc kiếm tiền

Hiểu được tiền đến từ đâu cũng quan trọng không kém việc học cách tiêu tiền. Khi trẻ đủ lớn, bố mẹ có thể cho con tham gia vào những việc nhỏ trong gia đình hoặc khuyến khích con tự kiếm thêm tiền từ những công việc phù hợp với lứa tuổi.

Điều này không phải để biến mọi việc thành “trao đổi tiền bạc”, mà để con nhận ra rằng tiền gắn với công sức và thời gian. Khi đã trải nghiệm điều đó, con thường có xu hướng trân trọng tiền hơn và cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu.

5. Giúp con hiểu rằng tiền chỉ là Một trong nhiều công cụ duy trì cuộc sống

Cuối cùng, điều quan trọng nhất khi dạy con về tiền là giúp con nhìn nhận đúng vai trò của nó. Tiền giúp cuộc sống thuận tiện hơn, giúp thực hiện những kế hoạch dài hạn và mang lại sự an tâm nhất định, nhưng tiền không phải là thước đo duy nhất của thành công.

Khi con hiểu rằng tiền chỉ là một công cụ để phục vụ cuộc sống, con sẽ có thái độ bình tĩnh và lành mạnh hơn trong việc kiếm tiền, tiêu tiền và tiết kiệm. Đây cũng là nền tảng để con trưởng thành với một tư duy tài chính cân bằng, không quá lo lắng nhưng cũng không thờ ơ với chuyện tiền bạc.