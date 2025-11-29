Viral ảnh “cam thường” check nhan sắc Đỗ Mỹ Linh giữa tin đồn mang thai lần 2

Mạng xã hội mới đây đang truyền tay nhau loạt hình "cam thường"của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, ngay giữa lúc tin đồn nàng hậu mang thai lần 2 nổ ra rầm rộ. Không filter, không chỉnh màu, hình chất lượng đời thường nhưng lại gây chú ý vì nhan sắc trong trẻo và vóc dáng thon gọn.

Nhan sắc ở ảnh đời thường: da căng - dáng gầy - style nhẹ nhàng

Trong bức ảnh chụp tại một quán cà phê ở Phú Quốc, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với chiếc váy màu nude mềm mại, makeup nhẹ, tóc buông tự nhiên. Gương mặt sáng, đường nét thanh tú, đặc biệt là vóc dáng khá gầy và phần eo thon gọn khiến nàng hậu dễ dàng chiếm spotlight bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào thương hiệu.

Phong thái tổng thể mang vibe thanh lịch, đúng kiểu "gái đẹp cam thường" - dù chỉ là ảnh điện thoại nhưng phu nhân Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội vẫn vô cùng nổi bật.

Thực chất là ảnh từ tháng 4/2025 - thời điểm chưa có tin đồn bầu bí

Đáng chú ý, bức ảnh này thực tế được chụp từ tháng 4/2025, nhưng đến hiện tại mới được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Khi đối chiếu mốc thời gian, nhiều người cho rằng lúc đó cô gái vẫn giữ dáng chuẩn, vòng hai phẳng lì, hoàn toàn không có dấu hiệu mang thai.

Điều này khiến netizen bàn tán: bức ảnh "cam thường" này không phản ánh tình trạng hiện tại, mà chỉ đơn giản là 1 khoảnh khắc đời thường được đào lại giữa lúc tin đồn mang thai lần 2 bùng lên.

Trong khi đó, ảnh mới nhất gây chú ý vì vòng hai lùm lùm

Trước đó, một khoảnh khắc khác được lan truyền chóng mặt trên MXH cho thấy Đỗ Mỹ Linh diện đầm trắng, đứng cạnh chồng Chủ tịch trong tiệc sinh nhật xa hoa của bố chồng - bầu Hiển. Lúc này, Đỗ Mỹ Linh đã để lộ vòng hai trông lùm lùm, rõ ràng kém thon gọn hơn thường thấy rất nhiều. Chính hình ảnh này cùng với loạt ảnh của Đỗ Mỹ Linh tại đám cưới Đỗ Hà là nguồn cơn khiến tin đồn mang thai lần 2 bùng nổ.

Sự đối lập giữa ảnh cũ - dáng thon và ảnh mới - vòng hai trông tròn tròn hơn khiến dân mạng càng bàn tán xôn xao.

Netizen vẫn hóng: "Lần đầu khoe tin vui cũng rất nhẹ nhàng, lần này chắc cũng vậy?"

Hiện nhân vật chính vẫn im lặng trước mọi đồn đoán. Thế nhưng dân mạng thì không ngừng truy tìm "hint", so sánh ảnh cũ - mới, đặc biệt là khi những khoảnh khắc cam thường như thế này được tung trở lại.

Dù thực hư thế nào, loạt ảnh đời thường cho thấy nhan sắc và phong thái của nàng hậu vẫn rất xinh đẹp, yêu kiều và giữ được vẻ nhẹ nhàng "thương hiệu".