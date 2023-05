Vios ngừng bán tại Thái Lan sau bê bối, chủ tịch Toyota khẳng định ‘xe vẫn an toàn’

Chiều 8/5, Toyota Thái Lan đã tổ chức buổi họp báo tại Bangkok để đưa ra công bố chính thức của hãng về nghi ngại an toàn trên mẫu xe Yaris Ativ (hay Vios) mới.

Ông Akio Toyoda (chủ tịch Toyota toàn cầu) và ông Masahiko Maeda (giám đốc điều hành Toyota khu vực châu Á) đã đích thân bay tới Thái Lan để tham dự cuộc họp quan trọng này.

Ông Masahiko Maeda cho biết 39.000 chiếc Yaris Ativ thế hệ mới đã bán ra đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. "Những chiếc Yaris Ativ mà khách hàng đang sử dụng đều an toàn và là một chiếc xe chất lượng".

Chủ tịch Tập đoàn ô tô Toyota Akio Toyoda và Giám đốc điều hành Toyota khu vực châu Á Masahiko Maeda trong cuộc họp báo tại Bangkok, Thái Lan.

Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda cũng xác nhận mẫu xe này vẫn an toàn. "Chúng tôi sẽ không triệu hồi Yaris Ativ vì mẫu xe này vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, Toyota sẽ ngừng bán mẫu xe này đến khi hoàn tất quá trình điều tra", chủ tịch Toyota chia sẻ tại Bangkok.



Thái Lan là trung tâm toàn cầu lớn thứ tư của Toyota tính theo sản lượng, chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. Quốc gia này đã sản xuất khoảng 659.000 xe, bao gồm cả các mẫu xe của thương hiệu sang trọng Lexus vào năm ngoái.

Ngày 28/4, Daihatsu thừa nhận có sự sai khác giữa xe thử nghiệm và xe bán ra thị trường. Theo đó, họ thêm một chi tiết ở viền cửa trước của xe thử nghiệm an toàn để giảm thiểu thương tích cho hành khách khi túi khí bên bung ra, từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nhưng tất cả xe bán ra thị trường lại không có chi tiết này.

Trong số 88.123 xe, có tổng cộng 76.289 xe Toyota Vios thế hệ mới được sản xuất tại Thái Lan và Malaysia từ tháng 8/2022. Sau đó, những chiếc xe này đã được phân phối tại những thị trường như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Lào, Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman và Mexico. Riêng ở thị trường Thái Lan, số lượng xe Toyota Vios 2023 (gọi là Yaris Ativ) bán ra từ tháng 8/2022 đến hết tháng 3/2023 đạt 36.890 chiếc.

Tổng số xe Toyota bị ảnh hưởng trong vụ việc này (Nguồn: Paultan)

Như vậy, Toyota Thái Lan có động thái trái ngược hoàn toàn so với chi nhánh ở Malaysia. Toyota Malaysia cho biết họ sẽ tiếp tục bán Vios thế hệ mới ở thị trường này vì xe không có bất kỳ vấn đề nào về an toàn và chất lượng. Theo Toyota Malaysia, thử nghiệm sau khi vụ bê bối nổ ra cho thấy Vios 2023 vẫn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn UN-R95.



Ngoài Vios thế hệ mới, còn có Toyota Agya 2023 và Perodua Axia bị ảnh hưởng. Perodua Axia trên thực tế chính là phiên bản dành cho thị trường Malaysia của Toyota Wigo thế hệ mới và đã được sản xuất từ tháng 2/2023. Cuối cùng là một mẫu xe mới đang được phát triển nhưng Daihatsu không thể tiết lộ tên gọi.

Số lượng xe Perodua Axia bị ảnh hưởng đã bán ra thị trường là 11.834 xe. Trong khi đó, Toyota Agya 2023 dự kiến sẽ lên dây chuyền sản xuất tại Indonesia vào tháng 6 năm nay nên chưa bán ra thị trường.

Toyota Wigo 2023 ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 24/5 tới đây cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nhưng chưa rõ có thuộc lô xe không đảm bảo an toàn hay không. Trong khi đó, Vios 2023 bán tại Việt Nam là bản facelift, không phải thế hệ mới đang bán ở Thái Lan nên không bị ảnh hưởng.

Tham khảo: Reuters