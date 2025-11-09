VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng, sẵn sàng dồn lực cho loạt dự án "khủng"

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed – công ty con của Tập đoàn Vingroup vừa tăng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 33.000 tỷ đồng. Trước đó, ngày 3/11, VinSpeed đã nâng vốn từ 15.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng thông qua sáp nhập CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long.

Theo kế hoạch sáp nhập, toàn bộ 243,46 triệu cổ phiếu Vingroup (VIC) do Hưng Long nắm giữ sẽ được chuyển sang VinSpeed. Sau giao dịch, VinSpeed sẽ sở hữu hơn 379 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77% vốn điều lệ Vingroup.

Hưng Long tiền thân là Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI, thành lập tháng 9/2022 với vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng nắm 90%, bà Phạm Thu Hương 5% và Vinhomes 5%. Năm 2023, Vinhomes đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại VMI cho đối tác.

Về VinSpeed, doanh nghiệp được thành lập từ tháng 5/2025, đặt trụ sở tại tòa nhà Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt.

Khi mới thành lập, VinSpeed có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, chiếm 51% vốn; hai con trai là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, tương ứng 0,5% vốn. Tháng 7 công ty đã nâng vốn lên 15.000 tỷ đồng, nay tiếp tục tăng lên 33.000 tỷ đồng.

Cùng với việc tăng vốn, VinSpeed đang xúc tiến tham gia nhiều dự án đường sắt cao tốc lớn. Đáng chú ý là dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam với tổng mức đầu tư khoảng 1,56 triệu tỷ đồng (61,35 tỷ USD), trong đó VinSpeed đề xuất tự thu xếp 20% vốn (tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD), phần còn lại vay Nhà nước không lãi suất trong 35 năm. Công ty kỳ vọng khởi công dự án trước tháng 12/2025 và đưa vào khai thác toàn tuyến trước tháng 12/2030.

Bên cạnh đó, VinSpeed cũng đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, tổng mức đầu tư khoảng 85.650 tỷ đồng, với tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h ở một số đoạn. Điểm đầu dự kiến tại nút giao Hàm Nghi – Lê Lợi, đi qua đường Nguyễn Tất Thành và hướng về Cần Giờ. Công ty dự kiến khởi công từ cuối năm 2025, vận hành thương mại từ đầu năm 2028.

Mới đây, VinSpeed cũng tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 153.000 tỷ đồng (khoảng 5,3 tỷ USD). Dự án dự kiến được phê duyệt trong quý IV/2025, thi công trong 24 tháng và vận hành thương mại từ quý I/2028.