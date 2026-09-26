VinSpace của ông Phạm Nhật Vượng bắt tay với đơn vị duy nhất của Việt Nam sở hữu vệ tinh siêu nhỏ: Lên kế hoạch phát triển chùm vệ tinh và hệ thống quan sát Trái đất

Trong khuôn khổ của lễ ký kết, Vingroup còn cho thấy những kế hoạch liên quan đến năng lượng tái tạo, an ninh mạng, vật liệu mới...

Theo cổng TTĐT Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 25/9 vừa qua, đơn vị và Tập đoàn Vingroup ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, vật liệu mới và công nghệ vũ trụ…



GS.TS. Chu Hoàng Hà và TS. Lê Mai Lan ký Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Vingroup. Ảnh: VinUni

Theo nội dung Thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh riêng: Viện Hàn lâm có đội ngũ nhà khoa học, hệ thống viện nghiên cứu và hạ tầng khoa học đầu ngành; Vingroup có năng lực nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa và hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành.

Mục tiêu hướng tới là nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

GS.TS. Trần Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm. Ảnh: VinUni

Điểm nhấn của hợp tác là việc thành lập các nhóm nghiên cứu chung giữa các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm và các đơn vị thành viên của Vingroup, gồm VinUni và VinSpace.

Các thỏa thuận hợp tác chuyên sâu, tập trung vào bốn nhóm lĩnh vực:

USTH – VinUni: Hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thành phố thông minh, AI, an ninh mạng, vật liệu tiên tiến, công nghệ nano, sinh học và y sinh.

Viện Khoa học Vật liệu – VinUni: Hợp tác nghiên cứu về vật liệu và năng lượng tiên tiến, vật liệu nano, vật liệu thông minh, chế biến đất hiếm và kim loại chiến lược, cùng các ứng dụng trong lưu trữ năng lượng, năng lượng sạch và hydrogen.

Viện Sinh học – VinUni: Hợp tác nghiên cứu khoa học sức khỏe và công nghệ y sinh, tập trung vào thiết bị y tế, vật liệu y sinh, kỹ thuật mô, công nghệ gen, y học chính xác và dược phẩm.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (đơn vị trong nước duy nhất chế tạo thành công vệ tinh siêu nhỏ) – VinSpace: Hợp tác phát triển vệ tinh, chùm vệ tinh và hệ thống quan sát Trái đất; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm và làm chủ các công nghệ vũ trụ.

Không chỉ dừng ở nghiên cứu, hai bên còn hướng tới kết nối cộng đồng nghiên cứu, chuyên gia và kỹ sư; chia sẻ nguồn lực chuyên môn, hạ tầng nghiên cứu, trang thiết bị thí nghiệm, cơ sở dữ liệu và hệ thống tính toán hiệu năng cao theo quy định pháp luật và quy chế của mỗi bên. Hai bên sẽ phối hợp đề xuất, tham gia và triển khai các nhiệm vụ, chương trình khoa học - công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia và quốc tế; qua đó góp phần phát triển bền vững và nâng cao vị thế khoa học - công nghệ Việt Nam.

Song song với nghiên cứu, hợp tác đào tạo cũng được đẩy mạnh. Hai bên phối hợp triển khai các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ, trong đó có đồng hướng dẫn và hướng dẫn liên kết; bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo nghiên cứu, quản lý giáo dục đại học và quản trị công nghệ. Riêng với đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục đại học, nội dung tập trung vào quản trị đại học, tự chủ đại học, chuyển đổi số, bảo đảm chất lượng, quốc tế hóa và phát triển đổi mới sáng tạo. Hình thức triển khai gồm khóa học ngắn hạn, hội thảo, chương trình trao đổi, thực tập tại cơ sở của mỗi bên; nội dung, kinh phí và phương thức cụ thể do hai bên thỏa thuận theo từng chương trình.