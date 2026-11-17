Dẫu biết khoảng cách trình độ giữa hai đội là rất lớn, nhưng việc tuyển Brazil ghi được nhiều bàn thắng tới vậy vào lưới Singapore khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Trên SVĐ Quốc gia Singapore tối nay (17/11), đội bóng 5 lần vô địch World Cup thể hiện sự vượt trội toàn diện trước đội chủ nhà. Điều này phần nào đến từ áp lực mà họ phải chịu sau trận thua Nhật Bản 2-3 cách đây ít ngày. Dù HLV Carlo Ancelotti có một số điều chỉnh về nhân sự, đội bóng Nam Mỹ vẫn nhanh chóng áp đặt thế trận và khiến hàng thủ Singapore liên tục chao đảo.

Ngay phút thứ 9, sai lầm trong đường chuyền của đội trưởng Hariss Harun tạo điều kiện để Bruno Guimaraes cướp bóng và kiến tạo cho Vinicius Junior. Tiền đạo Real Madrid xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Izwan Mahbud, mở tỷ số cho Brazil.

Vinicius Junior ghi 5 bàn sau 2 trận gặp Nhật Bản và Singapore. (Ảnh: Getty)

Chỉ 6 phút sau, hàng phòng ngự Singapore tiếp tục rối loạn vì những đường đan bóng nhuần nhuyễn của đối thủ. Gabriel Magalhaes phá bóng lên, Vinicius Junior có đường chuyền thuận lợi để Endrick băng xuống. Thay vì dứt điểm, tiền đạo trẻ người Brazil chuyền ngược lại cho Vinicius Junior đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt.

Đến phút 21, Vinicius Junior hoàn tất cú hat-trick. Từ đường chuyền mở ra khoảng trống của Bruno Guimaraes, Estevao căng ngang thuận lợi để ngôi sao Real Madrid dễ dàng đưa bóng vào lưới. Chỉ trong hơn 20 phút, Brazil đã ghi 3 bàn, còn Singapore gần như không thể tìm ra phương án ngăn chặn những pha phối hợp tốc độ của đối thủ.

Tuyển Brazil đang xếp hạng 6 thế giới, còn Singapore đứng thứ 149. (Ảnh: NST)

Phút 31, Endrick cũng điền tên lên bảng tỷ số bằng cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Trước khi hiệp một khép lại, tuyển Brazil còn hai lần đưa bóng vào lưới Singapore nhưng không được công nhận vì lỗi phạm quy và việt vị.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Phút 51, Estevao tung cú sút trong vòng cấm, bóng chạm người một cầu thủ Singapore đổi hướng khiến thủ môn Izwan Mahbud không thể cản phá. Tỷ số được nâng lên 5-0.

Singapore cũng có một khoảnh khắc đáng chú ý ở phút 52. Farhan Zulkifli đi bóng tốc độ bên cánh phải, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Vanderson nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch khung thành.

Phút 65, Rayan ghi bàn thứ sáu cho Brazil sau tình huống thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Singapore. Đến phút 74, Allan tung cú sút trong vòng cấm, bóng chạm hậu vệ Raoul Suhaimi đổi hướng đi vào lưới, ấn định chiến thắng 7-0 cho đội khách.

Tuyển Singapore từng có cơ hội ghi bàn danh dự khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Shawal Anuar ngã trong vòng cấm ở phút 77. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Alireza Faghani quyết định hủy bỏ quả phạt đền.

Chiến thắng 7-0 giúp Brazil khép lại chuyến làm khách tại Singapore bằng một màn trình diễn tưng bừng. Với cá nhân Vinicius Junior, đây là cột mốc đáng nhớ khi anh lần đầu lập hat-trick trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, HLV Carlo Ancelotti và đội trưởng Raphinha theo dõi trận đấu từ khán đài sau khi bị truất quyền chỉ đạo trong cuộc đối đầu Nhật Bản trước đó. Dù không có sự hiện diện của Ancelotti bên đường biên, Brazil vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội và không cho đội chủ nhà bất cứ cơ hội tạo nên bất ngờ nào.