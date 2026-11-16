Trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo bất ngờ trở lại Việt Nam sau gần 4 năm, dẫn đội cựu vương V.League

Trợ lý chuyên môn, người được coi là “cánh tay phải” một thời của HLV Park Hang-seo đã quyết định tới V.League làm việc.

CLB Đà Nẵng vừa quyết định thay đổi HLV trưởng khi thua đội cuối bảng TP Đồng Nai 0-1 ở vòng 7 vừa qua. Theo tìm hiểu, người được lựa chọn thay thế ông Lê Đức Tuấn là HLV Lee Young-jin, cựu trợ lý thân tín của HLV Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, ông Tuấn sẽ được điều chuyển sang giữ ghế giám đốc kỹ thuật.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý của đội chủ sân Chi Lăng, trong bối cảnh thành tích tại V.League 2026/27 đang diễn ra không như kỳ vọng. Sau 7 trận, CLB Đà Nẵng thắng 3, thua 4, xếp thứ 9 với 9 điểm.

HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin tại SEA Games 30. (Ảnh: Linh Đan)

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, HLV Lee Young-jin là cái tên không hề xa lạ. Ông từng là trợ lý quan trọng nhất của HLV Park Hang-seo trong giai đoạn 2017-2023, đồng hành cùng ĐTQG và U23 Việt Nam ở hàng loạt giải đấu lớn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc được xem là cánh tay phải của ông Park, đặc biệt ở khâu phân tích đối thủ, xây dựng chiến thuật và hỗ trợ chuyên môn. Trong giai đoạn bóng đá Việt Nam liên tiếp tạo nên những cột mốc đáng nhớ, HLV Lee Young-jin cũng là một trong những nhân vật có đóng góp quan trọng.

Tuy nhiên, kinh nghiệm làm huấn luyện viên trưởng ở cấp câu lạc bộ của Lee Young-jin lại không quá dày dặn. Ông từng có thời gian dẫn dắt FC Seoul và Daegu FC tại Hàn Quốc, nhưng lần gần nhất trực tiếp đảm nhiệm vị trí này đã cách đây khoảng 10 năm.

Dấu ấn đáng kể của HLV Lee Young-jin ở cấp câu lạc bộ gắn với Daegu FC. Ông từng dẫn dắt đội bóng này trong hai giai đoạn 2010-2011 và 2015-2016.

Ở lần trở lại năm 2015, ông Lee giúp Daegu FC cán đích ở vị trí á quân K.League 2. Dù vậy, đội bóng không thể giành vé thăng hạng sau khi thất bại trước Suwon FC ở vòng play-off. Đến tháng 8/2016, ông rời ghế huấn luyện viên trưởng Daegu FC sau chuỗi kết quả không tốt.

Ông Park và ông Lee là cặp bài trùng mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam giai đoạn 2017-2023. (Ảnh: ĐL)

Kể từ khi chia tay ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vào năm 2023, HLV Lee Young-jin cũng không còn thường xuyên xuất hiện trong vai trò huấn luyện viên trưởng tại bóng đá cấp câu lạc bộ. Vì vậy, việc trở lại V.League lần này là một thử thách đáng kể đối với chiến lược gia Hàn Quốc.

Lợi thế lớn nhất với ông Lee là sự am hiểu bóng đá Việt Nam, từ môi trường thi đấu, cầu thủ cho tới đặc điểm chuyên môn của các đối thủ. Tuy nhiên, việc làm trợ lý tại một đội tuyển quốc gia với lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng và quản lý một CLB phải thi đấu liên tục ở V.League là hai nhiệm vụ rất khác nhau.

Bởi vậy, thành công trong quá khứ cùng HLV Park Hang-seo sẽ không tự động bảo đảm cho Lee Young-jin một khởi đầu thuận lợi tại Đà Nẵng. Nhà cầm quân này cần nhanh chóng chứng minh năng lực bằng kết quả thực tế, trước mắt là giúp đội bóng ổn định và tránh bị cuốn sâu vào cuộc đua trụ hạng.

Sau đợt FIFA Days tháng 11, CLB Đà Nẵng sẽ đón tiếp ứng viên vô địch Ninh Bình trên sân nhà Chi Lăng vào ngày 22/11.