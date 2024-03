Vinhomes Ocean Park 2 có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi cao cấp

Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.



Theo thỏa thuận hợp tác, Well Group và Tập đoàn Vingroup gồm Hệ thống Y tế Vinmec và Công ty VinMedtech sẽ cùng triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo tiêu chuẩn khắt khe và cao cấp của Nhật Bản tại các khu đô thị Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup.



Trong đó, Tập đoàn Well Group sẽ đầu tư trang thiết bị và nguồn nhân lực với việc đưa các chuyên gia và đội ngũ chăm sóc từ Nhật Bản đến Việt Nam, trực tiếp vận hành và quản lý các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp chuẩn Nhật Bản.

Về phía Vingroup, Công ty VinMedtech sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên biệt cho loại hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hệ thống Y tế Vinmec sẽ đóng góp kinh nghiệm chuyên môn về quản trị bệnh lý, chăm sóc và điều trị bệnh người già.

Mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đẳng cấp quốc tế do ba bên triển khai theo hai hình thức: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong ngày và Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dài hạn (nhà dưỡng lão).

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Trong đó, mô hình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong ngày dự kiến triển khai đầu tiên tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2. Người cao tuổi sống cùng con cháu sẽ được cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp gồm: dịch vụ y tế (chăm sóc cơ bản: sơ cứu, theo dõi huyết áp, cân năng, quản lý dinh dưỡng, vệ sinh, y học cổ truyền, hồi phục chức năng, nâng cao thể trạng…), dịch vụ lưu trú (phòng nghỉ và bữa ăn trong ngày) và dịch vụ giải trí (hoạt động theo các câu lạc bộ).



Mô hình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dài hạn sẽ được triển khai với các dịch vụ tương tự như mô hình như tại Vinhomes Ocean Park 2 nhưng có thêm các dịch vụ chăm sóc dài hạn như chăm sóc cá nhân; dịch vụ lưu trú (bữa ăn, dịch vụ chăm sóc phòng, giặt là, an ninh, lễ tân, hỗ trợ di chuyển…); dịch vụ giải trí…

Sau Vinhomes Ocean Park 2, các bên sẽ đánh giá và lên kế hoạch mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình trên toàn chuỗi nhằm bổ sung Viện dưỡng lão cao cấp vào danh sách "những đặc quyền đẳng cấp chỉ có ở Vinhomes".

Vinhomes Ocean Park 2 cũng sở hữu bệnh viện theo mô hình resort cao cấp dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025.

Ông Imura Masashi, Chủ tịch Tập đoàn Well Group cho biết:"Chúng tôi đã có kinh nghiệm vận hành thành công các cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ Nhật Bản và cùng Vinmec, VinMedtech chia sẻ chung mục tiêu về việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, góp phần kiến tạo xã hội vui khỏe bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng kinh nghiệm chuyên môn, đội ngũ nhân viên vận hành đến từ Nhật Bản của Well Group cùng với những thế mạnh về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và hiểu biết thị trường của Vinmec và VinMedtech sẽ cộng hưởng để tạo ra một mô hình chăm sóc sức khỏe tiên tiến, đón đầu làn sóng già hóa dân số tại Việt Nam".



Tổng Giám đốc Công ty CP Vinhomes Nguyễn Thu Hằng chia sẻ:"Liên tục nâng cấp chất lượng sống cho cư dân là mục tiêu hàng ngày của chúng tôi. Và việc phát triển các Viện dưỡng lão hiện đại, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn cao cấp quốc tế chính là bước tiếp theo trong lô trình đưa chất lượng sống tại các khu đô thị Vinhomes lên tầm cao mới, nơi mà cư dân dù ở độ tuổi nào cũng luôn được quan tâm, chăm sóc tốt bậc nhất. Chúng tôi hy vọng các tiêu chuẩn cao cấp từ Well Group cùng sự phối hợp của Vinmec, VinMedtech - sẽ mang tới cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn trong từng phút giây cho cư dân cao tuổi và gia đình, để Vinhomes thực sự xứng danh là nơi đáng sống bậc nhất hành tinh".

Bên cạnh việc mang đến đặc quyền khác biệt và vượt trội cho cư dân Vinhomes, với việc đưa mô hình dưỡng lão bài bản cao cấp tiên phong về Vinhomes Ocean Park 2 và các khu đô thị Vinhomes, Vingroup tiếp tục là nhà tiên phong trong việc đưa mô hình dưỡng lão hiện đại và đẳng cấp thế giới vào các khu đô thị tại Việt Nam, góp phần nâng chất lượng sống của người dân lên tầm cao mới. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cấp toàn diện chất lượng sống, đồng thời đón đầu xu hướng dưỡng lão trong tương lai./

Tập đoàn Well Group thành lập từ năm 1972, hiện là một trong những tập đoàn y tế hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và công nghệ thông tin y tế tại Nhật Bản. Tại thành phố Nara (Nhật Bản), Well Group đã phát triển và đang vận hành dự án "Thành phố Medicare", một hệ thống các cơ sở và dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín, hiện đại, chuyên nghiệp với gần 1.000 nhân viên. Tại các cơ sở tập hợp đa dạng các hình thức chăm sóc và các nhu cầu khác nhau như: dinh dưỡng, răng hàm mặt, làm đẹp …, tổ chức các hoạt động nhóm, các câu lạc bộ người cao tuổi để nâng cao nhận thức về sức khỏe, xây dựng cộng đồng cho các nhóm người già không có bệnh. Well Group cũng có kinh nghiệm vận hành các dịch vụ chăm sóc/vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, ăn uống theo thực đơn, trợ giúp ngôn ngữ, thính lực, hỗ trợ điều trị, chăm sóc và hỗ trợ sinh hoạt riêng cho người già mất tri giác/ trí nhớ, quản lý sức khỏe thông thường cho người có bệnh hoặc chăm sóc cuối đời.

Vinmec: Là hệ thống y tế tư nhân lớn bậc nhất cả nước với 7 bệnh viện và 3 phòng khám tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, Vinmec đang tiên phong vận hành các trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực tim mạch, ung bướu, miễn dịch dị ứng lâm sàng cùng chấn thương chỉnh hình và y học thể thao. Vinmec cũng đồng thời nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến như liệu pháp tế bào trong điều trị bệnh nan y, điều trị cá thể hóa ứng dụng in 3D, ghép tạng, phẫu thuật robot… Trong chiến lược hướng tới đỉnh cao chuyên môn, Vinmec đang hợp tác sâu rộng với các hệ thống y tế hàng đầu trên thế giới như Cleveland Clinic, SUNH… trong việc khám, hội chẩn và điều trị nhằm mang lại kết quả tốt bậc nhất cho khách hàng.

Công ty VinMedtech: Công ty con của Vingroup, thành lập tháng 12/2022, ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực y học công nghệ cao.