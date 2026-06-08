Vinhomes được giao đất để triển khai dự án trong khu đô thị phía Tây Hà Nội của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn được UBND TP Hà Nội giao gần 77.800 m2 đất để tiếp tục triển khai dự án Vinhomes Smart City.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số về việc giao gần 77.800 m2 đất (đợt 7) tại phường Tây Mỗ cho CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn để tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ (Vinhomes Smart City).

Đây là phần diện tích đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo xác nhận của UBND phường Tây Mỗ cho Xây dựng Thái Sơn để thực hiện dự án.

Đáng chú ý, trong tổng diện tích được giao lần này, hơn 70.600 m2 được quy hoạch phát triển hệ thống trường học, bao gồm mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Các khu đất này được Nhà nước cho thuê, thu tiền thuê hàng năm, với thời hạn sử dụng đến ngày 16/6/2068.

Cụ thể, quỹ đất giáo dục gồm khoảng 18.010 m2 dành cho trường mầm non, 9.190 m2 cho trường tiểu học, hơn 22.000 m2 cho các trường THCS và khoảng 21.400 m2 cho trường THPT.

Bên cạnh đó, thành phố giao thêm 4.327 m2 đất để xây dựng công trình công cộng đơn vị ở và 2.750 m2 đất hạ tầng kỹ thuật. Sau khi hoàn thiện, các hạng mục này sẽ được bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, vận hành phục vụ cộng đồng dân cư.

Theo quy định, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn có trách nhiệm đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm nhận bàn giao trên thực địa. Trường hợp chậm tiến độ, doanh nghiệp được xem xét gia hạn tối đa 24 tháng nhưng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Nếu hết thời gian gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Dự án Vinhomes Smart City được Thủ tướng chấp thuận chủ trương từ năm 2009 và đã nhiều lần điều chỉnh, cập nhật quy hoạch trong quá trình triển khai. Quyết định giao đất đợt 7 được xem là bước tiếp theo nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội và tiện ích đồng bộ cho khu đô thị.

Xây dựng Thái Sơn được thành lập năm 2007, doanh nghiệp do Vinhomes sở hữu 99,9% vốn.

Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án sân golf và khu đô thị quy mô lớn. Trong đó có dự án sân golf Quang Hanh tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) với quy mô khoảng 100 ha, tổng vốn 887 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới sân golf Núi Nham Biền (Bắc Giang cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) rộng hơn 134 ha, tổng vốn khoảng 6.602 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 1/2024, Thái Sơn được chấp thuận là nhà đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm (Tuyên Quang cũ) với tổng vốn hơn 18.000 tỷ đồng. Tại Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), doanh nghiệp liên danh với CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An (công ty con của Vinhomes) để triển khai dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ quy mô 931 ha, tổng vốn khoảng 3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, tại Hà Tĩnh, Thái Sơn cũng là nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới phường Kỳ Trinh rộng hơn 84 ha tại thị xã Kỳ Anh cũ (nay là phường Sông Trí), thuộc Khu kinh tế Vũng Áng.