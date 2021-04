Vinhomes được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị hơn 32.000 tỷ tại Hưng Yên

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khu đô thị này vào khoảng 32.661 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Thời gian thực hiện 6 năm kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư và thời hạn hoạt động dự án trong 50 năm.

Đây là dự án đại đô thị thứ hai được Vingroup triển khai đầu tư xây dựng ở khu vực này sau siêu dự án Vinhomes Ocean Park thuộc địa phận huyện Gia Lâm.

Theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt trước đó, mục tiêu dự án nhằm xây dựng thành khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại đa dạng về sản phẩm nhà ở, thương mại, dịch vụ; xây dựng môi trường sống, làm việc lý tưởng cho người dân, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội và là động lực phát triển cho đô thị Văn Giang, Văn Lâm…

Dự án Đại An trước đó do do CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An công ty con của Tập đoàn Geleximco lập quy hoạch. Mới đây, theo Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) thì Vinhomes đã hoàn tất thương vụ thâu tóm dự án này.

Cuối tháng 11/2019, Vinhomes đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hưng Yên liên quan đến việc thực hiện Khu đô thị Đại An. Tháng 2/2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản trả lời Vinhomes. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra đề xuất của doanh nghiệp theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh.

Hồi đầu năm 2020, Vinhomes đề xuất đầu tư 2 dự án xây dựng hạ tầng giao thông tại Hưng Yên theo hình thức hợp tác xây dựng chuyển giao (BT). Dự án đối ứng thanh toán là Khu đô thị Đại An, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hồi tháng 10/2019, quy mô gần 294ha, dân số khoảng 42.000 người.

Dự án BT đầu tiên là đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ đường ĐT.379 đến giao QL.5. Dự án có tổng chiều dài gần 6.215 m với điểm đầu thuộc thị trấn Văn Giang, điểm cuối thuộc xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm. Mặt cắt đường là 60 m.

Dự án BT thứ 2 là đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.382B hai bên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn từ giáp ranh giới Hà Nội đến giao QL.39. Điểm đầu tuyến thuộc xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, kết thúc tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Chiều dài tuyến đường 14,5 km với quy mô 6 làn xe.

Khu đô thị Đại An là dự án thứ 2 của Vinhomes được Thủ tướng chấp thuận đầu tư từ đầu năm đến nay. Trước đó, khu đô thị sinh thái Dream City cũng được phê duyệt chủ trương đầu tư, diện tích khoảng 458 ha, tại các xã Long Hưng, Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.

Dream City là dự án đối ứng của các dự án BT như dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao Hưng Yên; đường trục Bắc - Nam tỉnh Hưng Yên; cải tạo nâng cấp đường 207B; đầu tư xây dựng chỉnh trang hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới 2 xã Long Hưng, Nghĩa Trụ và khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Văn Giang.

Tháng 6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đã công bố thông tin tìm nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị Đại An. Theo quy định, dự án sẽ được sơ tuyển, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đến tháng 7/2020, tại kỳ họp thứ XIII, HĐND tỉnh Hưng Yên đã nhất trí chủ trương triển khai dự án trên để tiến hành các bước tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.