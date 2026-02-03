Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót 285.000 tỷ xây siêu đô thị hơn 10.000ha tại Khánh Hòa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) đã ban hành nghị quyết về việc tham gia đầu tư dự án Khu đô thị mới Cam Lâm tại tỉnh Khánh Hòa.

Khu đô thị mới Cam Lâm có quy mô khoảng 10.356ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 285.267 tỷ đồng, trong đó Vinhomes góp 35% vốn.

Được biết, nhà đầu tư trúng thầu Khu đô thị mới Cam Lâm là Liên danh Công ty Đô thị mới Cam Lâm, gồm các doanh nghiệp: CTCP Vinhomes, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc, CTCP Thương mại và Xây dựng Đô thị Xanh, CTCP Phú Thọ Land.

Dự án Khu đô thị mới Cam Lâm được thực hiện trên địa bàn huyện Cam Lâm, gồm các xã, thị trấn: Cam Đức, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Hòa, Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Tân, Suối Tân, Cam Thành Bắc. Cùng với đó là một phần thuộc thành phố Cam Ranh gồm: xã Cam Thành Nam, phường Cam Phúc Bắc, phường Cam Nghĩa.

Khu đô thị mới Cam Lâm rộng gần 10.400 ha, lớn gấp khoảng 20 lần quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (529 ha).

Khu đô thị dự kiến sẽ có hơn 58.000 căn biệt thự, liền kề; hơn 9.800 căn hộ chung cư; 33.000 căn nhà ở xã hội; khoảng 58.500 lô đất nền; sân golf 36 lỗ… Quy mô dân số khoảng 584.000 người.

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2037. Thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.