Vĩnh Phúc có tin tốt

Khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Internet)

Tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, 8 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, là nền tảng để phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển của tỉnh đề ra trong năm 2024.

Hầu hết các chỉ số phát triển kinh tế đều tăng ở mức tốt so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 12,31% và ghi nhận chuỗi tăng 6 tháng liên tiếp. Thu ngân sách toàn tỉnh đạt gần 19.500 tỷ đồng, đạt 61,1% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt trên 16.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 51.486 tỷ đồng, tăng 8,82%. Kim ngạch xuất và nhập khẩu ghi nhận tăng lần lượt 19,88% và 31,63%, là tín hiệu tích cực, kỳ vọng vào tình hình sản xuất của tỉnh các tháng cuối năm sẽ tiếp tục phục hồi.

Đặc biệt, về thu hút đầu tư, trong thời gian gần đây, có nhiều nhà đầu tư hàng đầu thế giới, khu vực đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh. Trong đó, nhà đầu tư chất bán dẫn trong chuỗi của Samsung đã ký cam kết đầu tư, dự kiến có thể cấp giấy chứng nhận đầu tư trong quý III/2024.

Tính đến ngày 15/8, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh đạt gần 500 triệu USD, vượt mục tiêu năm 2024, thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 3.602 tỷ đồng…

8 tháng đầu năm 2024, các KCN tại tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 24 dự án FDI mới và 25 lượt dự án FDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 402,1 triệu USD, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 115% kế hoạch năm 2024.

Tỉnh thu hút được 9 dự án DDI và 6 lượt dự án DDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 3.060,53 tỷ đồng, bằng 54 % về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 204% kế hoạch năm 2024.

Đến ngày 15/8/2024, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 493 dự án còn hiệu lực, gồm 117 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 37.784 tỷ đồng và 376 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.742 triệu USD.