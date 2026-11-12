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Vĩnh Long: Phát hiện nữ chủ quán cà phê tử vong với nhiều vết đâm trên người

Cảnh Kỳ
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Bà T.T.M.L (47 tuổi), chủ quán cà phê ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long được người dân phát hiện tử vong trong quán, trên cơ thể có nhiều vết đâm.

Chiều 12/11, lãnh đạo Công an phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ một nữ chủ quán cà phê tử vong trong quán.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện bà T.T.M.L (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N (khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành) tử vong trong quán, trên người có nhiều vết đâm, nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến chiều 12/11, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Thi thể bà L. được bàn giao cho gia đình an táng.

Tags

Vĩnh Long

Quán cà phê

điều tra

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