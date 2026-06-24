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Vĩnh Long: Làm rõ vụ phun thuốc diệt cỏ vào lực lượng công an

CA LINH
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Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ anh em ruột phun thuốc diệt cỏ, tấn công cán bộ và livestream xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 24-6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Phong Thạnh đang củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.

Vĩnh Long: Làm rõ vụ anh em ruột phun thuốc diệt cỏ và tấn công công an - Ảnh 1.

Theo Công an xã Phong Thạnh, hành vi của đối tượng về việc quay video, đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây dư luận xấu. Ảnh: Facebook

Kết quả xác minh ban đầu, sáng 20-6, Công an xã Phong Thạnh nhận được phản ánh về việc Đặng Văn Nha (SN 1975; ngụ ấp Xóm Giữa, xã Phong Thạnh) dùng bình xịt phun thuốc diệt cỏ làm ảnh hưởng đến ruộng lúa của người dân đang canh tác.

Công an xã đến hiện trường và yêu cầu Nha chấm dứt hành vi nói trên. Nha không chấp hành và đưa bình xịt cho em gái là Đặng Thị Chim Chuyền (SN 1981).

Sau đó, Chuyền dùng bình xịt phun thuốc diệt cỏ vào tổ công tác. Một người em gái khác của Nha là Đặng Thị Chim Chuyền Em (SN 1984) dùng điện thoại di động phát trực tiếp trên mạng xã hội với lời lẽ bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm, lăng mạ và vu khống tổ công tác.

Chuyền Em còn tấn công và vật ngã thiếu tá Thạch Sa Quơne, cán bộ tổ cảnh sát khu vực, rồi tiếp tục dùng điện thoại phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sau nhiều lần thuyết phục nhưng các đối tượng không chấp hành, tổ công tác đã khống chế, mời Nha và Chuyền Em về trụ sở làm việc và tạm giữ tang vật có liên quan.

Theo Công an xã Phong Thạnh, hành vi của đối tượng về việc quay video, đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây dư luận xấu.

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phun thuốc diệt cỏ

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