HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vĩnh Long: Kiểm tra quán cà phê, phát hiện đôi nam nữ đang mua bán dâm

Ca Linh |

Quán cà phê ở Vĩnh Long từng bị xử lý vì hoạt động mua bán dâm.

Ngày 29-1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Vĩnh Xuân vừa triệt xóa điểm mại dâm núp bóng quán cà phê.

Trước đó, vào chiều 19-1, Công an xã Vĩnh Xuân tiến hành kiểm tra quán cà phê Hương Trà (ấp Vĩnh Thành A) phát hiện một đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm nên tiến hành lập biên bản.

Qua làm việc, người đàn ông khai tên D.B.N (SN 1993, ngụ xã Trà Ôn) và người phụ nữ tên N.T.L (SN 1970, ngụ xã Tân Hào). Ngoài ra, lực lượng kiểm tra thu giữ các tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với số tiền 220.000 đồng mỗi lần quan hệ.

Đáng chú ý, quán cà phê trên từng có tiền lệ hoạt động mua bán dâm đã bị xử lý nhưng hiện vẫn tái phạm.

Thêm chiêu trò lừa đảo nguy hiểm, có người phụ nữ đã mất tiền tỷ
Vĩnh Long phát hiện đôi nam nữ mua bán dâm tại quán cà phê Hương Trà - Ảnh 1.Rùng mình hiện trường sản xuất chất độc thạch tín dùng trong nha khoa của Võ Thị Thu Oanh

Tăng Thị Mỹ Hoà đã mua các sản phẩm chứa thạch tín để bán lại cho nhiều cửa hàng nha khoa trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.

Tags

mua bán dâm Vĩnh Long

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại