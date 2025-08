Vinh danh 5 thí sinh Việt Nam nhận Giải Đặc biệt của cuộc thi IELTS Prize 2025

Sau 14 năm tổ chức, giải thưởng IELTS Prize không chỉ là một cuộc thi học thuật uy tín mà còn là nền tảng để các thí sinh chia sẻ hành trình, lan tỏa khát vọng và cùng nhau nuôi dưỡng một cộng đồng học tập chủ động, trách nhiệm và nhân văn. Với một diện mạo cởi mở và linh hoạt hơn bao giờ hết, IELTS Prize 2025 đã khẳng định: giá trị của IELTS không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở kiến thức, kỹ năng và những cánh cửa cơ hội mà hành trình này mang lại.

Top 5 thí sinh nhận giải Đặc biệt (Grand Prize) của giải thưởng IELTS Prize 2025.

Giải thưởng nhân văn, nơi hành trình cá nhân được tôn vinh

Vượt khỏi khuôn khổ của một cuộc thi học thuật thông thường, IELTS Prize 2025 đổi mới thể lệ tham gia và tiêu chí chấm chọn, khuyến khích thí sinh thể hiện câu chuyện thông qua hình thức video với những đề thi mang tính cá nhân hoá, từ đó tạo nên một sân chơi học thuật mở, nơi mọi nỗ lực đều được lắng nghe và trân trọng.

Rất nhiều thí sinh từ khắp các vùng miền cả nước, thuộc đa dạng ngành nghề, độ tuổi, trình độ hay mức điểm IELTS, cho biết họ tìm thấy ở IELTS Prize một không gian công bằng – nơi tiếng nói cá nhân được lan tỏa và hành trình học tập của mỗi người, dù bắt đầu từ đâu, đều có giá trị. Chính cách tiếp cận nhân văn này đã giúp IELTS Prize truyền cảm hứng đến hàng trăm người học, đồng thời mở ra nhiều góc nhìn mới về vai trò của tiếng Anh và IELTS trong đời sống hiện đại. Không chỉ là một kỳ thi đánh giá năng lực ngôn ngữ, IELTS ngày nay đã trở thành công cụ thiết thực phục vụ nhiều mục tiêu như xét tuyển đại học, xét tốt nghiệp, phục vụ du học, định cư và mở ra những cánh cửa công việc mới trong môi trường toàn cầu.

Không chỉ gây ấn tượng bởi tính nhân văn, sức hút của IELTS Prize còn đến từ nền tảng uy tín của Hội đồng Anh – tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh với hơn 90 năm kinh nghiệm toàn cầu và hiện diện tại hơn 100 quốc gia. Chính sự bảo chứng này giúp người tham dự cảm thấy hào hứng và tự hào khi trở thành một phần của cộng đồng học tập tích cực, lành mạnh và đầy cảm hứng mà Hội đồng Anh đang không ngừng xây dựng tại Việt Nam.

Bà Samantha Lea Smith, Giám đốc Khảo thí Quốc gia (Việt Nam), chia sẻ: "Những bài dự thi năm nay không chỉ gây ấn tượng bởi chất lượng hình ảnh và khả năng diễn đạt vượt trội, mà còn bởi chiều sâu nhân văn, sự khiêm tốn và hành trình trưởng thành của mỗi thí sinh. Những câu chuyện đầy cảm hứng được gửi về từ khắp mọi miền đất nước cho thông qua IELTS Prize, IELTS đang dần trở thành một nền tảng kết nối, phát triển bản thân và lan tỏa giá trị tích cực. Chúng tôi tự hào khi thấy các thí sinh tiếp cận giải thưởng không chỉ như một cuộc thi, mà còn như một cơ hội để thể hiện giá trị cá nhân, truyền cảm hứng cho người khác và cùng đóng góp vào một môi trường học tập không ngừng phát triển".

Thế hệ IELTS Inspirer được tinh chọn, sẵn sàng truyền cảm hứng

Từ hàng loạt bài dự thi được gửi về trên toàn quốc, Hội đồng Anh đã chọn ra 15 gương mặt truyền cảm hứng nhất để trở thành thế hệ IELTS Inspirers đầu tiên. Trong đó, 5 thí sinh xuất sắc nhất được trao Giải Đặc biệt, mỗi người nhận phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cùng bộ quà tặng IELTS Prize Kit, biểu trưng cho hành trình nỗ lực và phấn đấu không ngừng.

Những câu chuyện của Top 5 thí sinh chiến thắng năm nay nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên. Dù khác biệt về vùng miền, ngành nghề, xuất phát điểm, mục tiêu và mức điểm IELTS, các thí sinh đều gặp nhau ở niềm tin rằng IELTS có thể là cánh cửa mở ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống.

Xuất phát điểm gần như từ con số 0 với IELTS, sau 3 tháng tự học bền bỉ, Ngọc đã đạt được mục tiêu 5.5 Overall. Ban ngày đi làm thêm, ban đêm Ngọc miệt mài ôn luyện với tất cả nguồn tài nguyên sẵn có: từ video miễn phí trên YouTube cho đến nền tảng ôn luyện IELTS Ready Premium khi đăng ký thi cùng Hội đồng Anh. Trong vòng phỏng vấn cùng Ban giám khảo, Ngọc cũng chia sẻ đầy quyết tâm về kế hoạch bốn năm được xây dựng bài bản cùng IELTS, hướng tới ước mơ trở thành giáo viên Tiếng Anh trong tương lai.

Còn bạn Trần Lê Ngọc An – nhà sáng tạo nội dung, giáo viên tiếng Anh, hiện đang sinh sống tại Đà Lạt, IELTS 8.0, chia sẻ: Tiếng Anh không chỉ là công cụ giảng dạy mà còn là cầu nối giúp An khám phá giá trị của tri thức và lan tỏa cảm hứng học tập đến cộng đồng. An ấp ủ mục tiêu mang tiếng Anh về gần hơn với các bạn học sinh tại quê nhà với tinh thần "không chỉ học tiếng Anh, mà còn dùng tiếng Anh để học hỏi và phát triển". Đây cũng là động lực để An liên tục trau dồi kỹ năng giảng dạy và sáng tạo nội dung giáo dục, nhằm tạo ra những trải nghiệm học tập dễ tiếp cận và truyền cảm hứng cho người học trên hành trình chinh phục ngôn ngữ toàn cầu.

Tự hào khi trở thành 1 trong số 5 chủ nhân của giải Đặc biệt của IELTS Prize, Phù Thanh Ngọc chia sẻ: "Mình từng nghĩ với mức điểm IELTS 5.5 không quá nổi bật thì hành trình của mình chẳng có gì đặc biệt để kể. Nhưng chính IELTS Prize đã giúp mình nhận ra rằng, đôi khi điều chạm đến người khác không phải là con số, mà là sự chân thành trong nỗ lực. Việc được lắng nghe và ghi nhận khiến mình tự tin hơn rất nhiều. Mình hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những ai đang học thật – thi thật mỗi ngày, dù xuất phát điểm ra sao, các bạn cũng có quyền mơ lớn và bước tiếp".