Vingroup vừa trúng đấu giá hơn 50ha đất tại dự án “đảo tỷ phú” 2,4 tỷ USD ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại đảo Vũ Yên cho Tập đoàn Vingroup. Với tổng số tiền lên tới hơn 4.841 tỷ đồng, đây được xem là một trong những đợt trúng đấu giá đất quy mô nhất tại khu vực phía Bắc đầu năm 2026.

UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định công nhận Tập đoàn Vingroup - CTCP là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đất làm nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên, thuộc phường Thủy Nguyên.

Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 51,6 ha, trong đó, diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất chiếm 47,28 ha.

Cơ cấu sử dụng đất gồm 21,5 ha đất ở, hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, với thời hạn sử dụng lâu dài lên đến 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Bên cạnh quỹ đất ở, Vingroup sẽ chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và tiện ích trên phần diện tích 25,75 ha. Phần diện tích này bao gồm gần 20 ha đất công viên, cây xanh và hơn 6 ha đất giao thông nội bộ. Sau khi hoàn thiện xây dựng theo đúng quy hoạch được phê duyệt và được nghiệm thu, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại các công trình hạ tầng công cộng này cho cơ quan nhà nước quản lý theo quy định.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm hơn 4,3 ha đất giao thông kết nối khu vực, đảm bảo tính liên kết chặt chẽ với hạ tầng chung của Thủy Nguyên.

Tập đoàn Vingroup sẽ phải nộp tổng cộng hơn 4.841 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Về phương thức thanh toán, Vingroup sẽ nộp tiền theo thông báo của cơ quan Thuế. Nếu quá thời hạn mà tập đoàn không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ hủy Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng có vai trò chủ trì, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các thủ tục đầu tư, xây dựng. Sở Tài chính và Thuế thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc nộp tiền của doanh nghiệp vào ngân sách.

Về phía Tập đoàn Vingroup, bên cạnh nghĩa vụ tài chính, đơn vị này phải cam kết thực hiện đúng trình tự, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng phải đảm bảo đúng quy hoạch và tiến độ đã được phê duyệt. Mọi hành vi vi phạm về tiến độ hoặc sai lệch quy hoạch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngoài khu đất vừa trúng đấu giá, tại Hải Phòng, Vingroup đã ra mắt đại đô thị Vinhomes Royal Island (Vinhomes Vũ Yên) với quy mô gần 877 ha và tổng vốn đầu tư hơn 55.870 tỷ đồng. Dự án được định vị là khu đô thị sinh thái - nghỉ dưỡng quy mô lớn, tích hợp đồng bộ hơn 10.000 căn nhà thấp tầng cùng hàng loạt tiện ích như sân golf 36 lỗ, công viên giải trí VinWonders, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, hệ thống trường học, bệnh viện và bến du thuyền.



