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Vingroup trả thù lao cho dàn lãnh đạo cấp cao thế nào trong nửa đầu năm 2026?

Hà Linh
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Thù lao cho HĐQT cùng lương, thưởng cho Tổng Giám đốc và các thành viên quản lý khác của Vingroup đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái.

Vingroup trả thù lao cho dàn lãnh đạo cấp cao thế nào trong nửa đầu năm 2026? - Ảnh 1.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi tổng cộng 57,2 tỷ đồng trả thù lao cho HĐQT cùng lương, thưởng cho Tổng Giám đốc và các thành viên quản lý trong nửa đầu năm nay. Con số này cao gấp rưỡi so với mức Vingroup chi trả cùng kỳ năm ngoái.

Vingroup trả thù lao cho dàn lãnh đạo cấp cao thế nào trong nửa đầu năm 2026? - Ảnh 2.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ trong năm 2026. 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 222.300 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn theo đó đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 58% mục tiêu lợi nhuận.

Họt động tài chính là một trong những yếu tố giúp Vingroup tăng trưởng lợi nhuận đột phá. Trong nửa đầu năm nay, Vingroup ghi nhận 25.285 tỷ đồng từ doanh thu tài chính, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Hồi tháng 6, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng đã thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP), đem về 12.542 tỷ đồng lợi nhuận.

Bên nhận chuyển nhượng là công ty Tương Lai, một tổ chức do ông Phạm Nhật Vượng góp vốn. VFTP là công ty nắm giữ mảng sản xuất của hãng xe VinFast, gồm hai nhà máy ở Việt Nam và chịu trách nhiệm toàn bộ các khoản nợ tài chính của VinFast, khoảng 182.000 tỷ đồng, tính đến ngày 31/3. VFTP sẽ tiếp tục sản xuất xe theo đơn đặt hàng từ VinFast trong khi hãng xe của ông Phạm Nhật Vượng chịu trách nhiệm phân phối, bảo hành, hậu mãi và phát triển thương hiệu.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIC của Vingroup đang ở đỉnh lịch sử 236.000 đồng/cp, tăng gần 40% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng cũng theo đó lập kỷ lục hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 thị trường chứng khoán Việt Nam, bỏ xa top phía sau.

Vingroup trả thù lao cho dàn lãnh đạo cấp cao thế nào trong nửa đầu năm 2026? - Ảnh 3.

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