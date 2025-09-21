Vingroup thành lập công ty sản xuất người máy vốn điều lệ 500 tỷ đồng

Công ty có địa chỉ tại tòa nhà văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

VinDynamics có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, do Vingroup sở hữu 51%. Lĩnh vực kinh doanh chính là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

VinMotion - robot hình người gây chú ý khi lộ diện

Trước đó vào cuối năm 2024, Vingroup vừa thông báo chính thức thành lập Công ty cổ phần Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, Vingroup nắm giữ 51% cổ phần, ông Phạm Nhật Vượng góp 39% cổ phần, hai ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người có 5% cổ phần. Vị trí tổng giám đốc VinRobotics do ông Ngô Quốc Hưng đảm nhiệm.

Đến đầu năm 2025, HĐQT Tập đoàn Vingroup tiếp tục thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nghiên cứu phát triển và ứng dụng Người máy đa năng VinMotion. Vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 51%.

Sau 32 năm phát triển, Vingroup đã trở thành tập đoàn đa ngành. Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản đạt 964.439 tỷ đồng; doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 130.366 tỷ đồng và 4.509 tỷ đồng.

Tháng 8 vừa qua, Vingroup chính thức công bố mở rộng thêm 2 trụ cột chiến lược mới: Hạ tầng và Năng lượng xanh. Hai trụ cột mới được Vingroup bổ sung sẽ đồng hành cùng ba trụ cột hiện có gồm Công nghệ – Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ và Thiện nguyện xã hội.

Ở mảng công nghệ, Vingroup đã xây dựng được hệ sinh thái dày đặc. Nổi bật nhất là VinAI - doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm ứng dụng vào ôtô điện VinFast và các dự án nhà ở Vinhomes.

Trước đó, danh mục của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn có VinBrain cũng hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Công ty này đã được Nvidia mua lại 100%.