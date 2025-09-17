Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán

Cổ phiếu Vingroup (mã VIC) vừa có phiên bứt phá mạnh mẽ qua đó lập đỉnh lịch sử mới. Kết phiên 17/9, thị giá VIC tăng 6% lên mức 143.100 đồng/cp, tương ứng vốn hóa đạt hơn 555.000 tỷ đồng. Con số này giúp Vingroup vượt qua Vietcombank để trở thành cái tên giá trị nhất toàn sàn chứng khoán. Đây là lân đầu tiên kể từ năm 2021, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm được điều này.

Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu VIC đã tăng gấp 3,5 lần, vốn hóa Vingroup tương ứng tăng khoảng 400.000 tỷ. Đây là điều mà không một cổ phiếu nào trong nhóm VN30 làm được. Đà bứt phá của cổ phiếu VIC làm nhà đầu tư gợi nhớ đến câu nói của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 khi trả lời cổ đông về việc so sánh giữa đầu tư cổ phiếu VIC với vàng.

“Nên chọn VIC hay chọn vàng? Anh chọn VIC là đúng rồi đấy, với tâm huyết, công sức của từng này người, từng bước giá trị sẽ được tạo ra, đẳng cấp sẽ được công nhận. Tuy nhiên, giống như tàu phải có lúc có sóng, có gió, nên vội vàng nhảy khỏi tàu thì khó bơi tiếp” , ông Vượng khẳng định. Từ đó đến nay, thị giá VIC đã tăng chóng mặt, 1 nghìn cổ phiếu VIC đã có giá hơn 1 lượng vàng.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Vingroup đạt 130.476 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 11.159 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ 2024.

Trong mảng Công nghệ – Công nghiệp, VinFast bàn giao 72.167 ô tô điện ra thị trường toàn cầu, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường trong nước, VinFast duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô với 67.569 xe được bàn giao trong 6 tháng đầu năm. Riêng mảng xe máy điện, VinFast lập kỷ lục mới với 114.484 xe được bàn giao, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ.

Ở khối Thương mại Dịch vụ, nửa đầu 2025, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu từ bán bất động sản đạt 70.500 tỷ đồng, tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Vinhomes tiếp tục dẫn dắt đà phục hồi của thị trường bất động sản, với doanh số bán hàng đạt 67.500 tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 138.200 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2năm 2025.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Vietcap dự phóng doanh số xe ô tô điện sẽ tăng trưởng 55%/24% so với cùng kỳ trong năm 2025/26, lần lượt đạt 151.000 và 187.000 chiếc. Đồng thời, kỳ vọng Việt Nam sẽ duy trì là thị trường cốt lõi của VinFast, được thúc đẩy bởi việc phổ cập xe điện ngày càng tăng ở cả đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp B2B (dịch vụ gọi xe, giao hàng).

Theo Vietcap, định hướng chuyển đổi xanh mạnh mẽ của Chính phủ có thể mở đường cho các ưu đãi bổ sung tiềm năng cho xe điện. VinFast, với vị thế là thương hiệu xe điện hàng đầu Việt Nam, có vị thế tốt để hưởng lợi từ định hướng chính sách này, được củng cố bởi mạng lưới trạm sạc rộng khắp, danh mục sản phẩm đa dạng và các dịch vụ hậu mãi hấp dẫn.

Vietcap dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Vingroup đạt 20.100 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận nửa cuối năm 2025 sẽ được thúc đẩy bởi doanh số bán bất động sản mạnh mẽ hơn so với nửa đầu năm, nhờ giá trị hợp đồng bán hàng chưa ghi nhận, chủ yếu từ dự án Royal Island và các giao dịch bán lô lớn mới. Lợi nhuận hoạt động của mảng khách sạn dự kiến tiếp tục duy trì tích cực từ quý 2/2025, qua đó bù đắp cho khoản lỗ từ mảng công nghiệp.